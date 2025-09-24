HORNETSECURITY BEGRÜSST PLATINUM PARTNER ZUM VIP-DIALOG

HANNOVER, DEUTSCHLAND – 22. September 2025 – Die Platinum Partner von Hornetsecurity spielen eine zentrale Rolle für den gemeinsamen Erfolg: Sie verbinden hohe Fachkompetenz mit aktiver Marktpräsenz und zeigen Tag für Tag außergewöhnlichen Einsatz. Entscheidend ist nicht nur ihre Expertise, sondern auch die enge Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Dieser partnerschaftliche Ansatz schafft die Grundlage, um die Lösungen von Hornetsecurity kontinuierlich weiterzuentwickeln und nachhaltig im Markt zu etablieren. In Anerkennung der wertvollen Zusammenarbeit richtete der Cybersecurity-Experte aus Hannover zum zweiten Mal einen VIP-Partnerdialog für seine Platinum Partner aus. Die Kulisse in diesem Jahr: das im Herzen Tirols gelegene Sölden. Umgeben von den Ötztaler Alpen bot die Location den perfekten Rahmen für intensiven fachlichen Austausch, begleitet von einem abwechslungsreichen Programm aus spannenden Impulsen, Networking und gemeinsamen Aktivitäten.

Starke Partnerschaften, klare Strategien: der Platinum Partnerdialog 2025

„Wir suchen immer wieder ganz gezielt den intensiven Austausch mit unseren Platinum Partnern“, erklärt Daniel Hofmann, CEO von Hornetsecurity. „Dieser Dialog lebt von Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung und genau daraus entstehen gemeinsame Perspektiven und eine starke Basis für die Zukunft.“

Zwei Tage Programm boten den Platinum Partnern in Sölden viel Gelegenheit zum direkten Austausch mit der Führungsspitze von Hornetsecurity rund um CEO Daniel Hofmann, COO Daniel Blank und CTO Dr. Yvonne Bernard. Im Fokus standen die gemeinsame Weiterentwicklung von Zielen und Marktstrategien sowie der Blick auf aktuelle Trends, Technologien und Kundenanforderungen. Dabei spielte auch die Zukunft des Flaggschiffprodukts 365 Total Protection eine Rolle – mit dem Ziel, die Lösungen von Hornetsecurity noch innovativer und passgenauer für die Kunden zu gestalten.

Vorträge und Dialog treffen auf Bergwelten, Genuss und Action

Das Rahmenprogramm des Platinum Partnerdialogs bot in diesem Jahr eine gelungene Mischung aus alpinem Flair, ausgezeichneter Kulinarik und Abenteuer – ein Setting, das den fachlichen Austausch optimal ergänzte. Nach dem offiziellen Start der Veranstaltung in Sölden und einer ersten Konferenzsession rundete ein mehrgängiges Dinner im exklusiven ice Q Restaurant auf dem Gaislachkogl den Auftakt ab. Bei eindrucksvollem Panoramablick nutzen die Teilnehmer die Gelegenheit, in stilvoller Atmosphäre ihre Erfahrungen zu den Produkten zu teilen und dem C-Level wertvolle Impulse für die bestehenden und für neue Lösungen zu geben.

Am zweiten Tag stand zunächst die Fortsetzung der Konferenz im Mittelpunkt. Fachvorträge und Diskussionsrunden boten erneut Raum für intensiven Ideen- und Erfahrungsaustausch. Anschließend verlagerte sich der Dialog ins Freie und die Area 47 wurde zur Kulisse für gemeinsame Erlebnisse. Rafting, Klettern und das Erkunden der Wasserwelten stärkten nicht nur den Teamgeist, sondern vertieften auch die Gespräche in lockerer Atmosphäre. Den passenden Abschluss bildete ein geselliger Hüttenabend in der „Giggi Tenne“ – eine weitere Gelegenheit, um fachliche Themen und persönliche Eindrücke miteinander zu verbinden.

„Es ist uns eine besondere Freude, unsere Platinum Partner erneut zu unserem VIP-Dialog einzuladen. Ihr Engagement und die enge Zusammenarbeit machen für uns den Unterschied – denn nur im vertrauensvollen Austausch entstehen innovative Ideen und nachhaltige Lösungen,“ so Alexander Spaller, Head of Sales DACH bei Hornetsecurity. „Diese partnerschaftliche Verbindung ist für uns von unschätzbarem Wert, und genau das möchten wir auch in diesem Jahr wieder zum Ausdruck bringen.“

Folgende Platinum Partner haben teilgenommen: Conova Communications GmbH, IOK GmbH & Co. KG, IT-FORMATION GmbH, Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG, Medialine EuroTrade AG, NetPlans IT-Systeme GmbH, neumeier AG, PCO GmbH & Co. KG, PORTFORMANCE GmbH, SIEVERS-GROUP und QualityHosting AG.

Vierstufiges Partnerprogramm – ein jahrelanges Erfolgsmodell

Die von Hornetsecurity eingeladenen Platinum Partner haben in der Vergangenheit durch eine enge, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Unternehmen aus Hannover überzeugt. Als Anerkennung für diese besondere Partnerschaft stehen sie auf der höchsten Stufe des Partnerprogramms des Cybersecurity-Experten.

Hornetsecurity verfügt über ein internationales Vertriebsnetz. Mit den vier Partnerstufen Bronze, Silber, Gold und Platinum bietet das Programm für jeden Partner die passende Basis, um seinen Kunden maßgeschneiderte Services und Vorteile bereitzustellen. Die Next-Gen-Security-Lösung für Microsoft 365 umfasst geschützte E-Mail-Kommunikation, eine leistungsstarke Backup- und Recovery-Lösung sowie ergänzende Dienste wie Security Awareness, AI Recipient Validation und Berechtigungsmanagement. Dieses umfassende Portfolio ermöglicht es den Partnern, sämtliche Sicherheits- und Compliance-Anforderungen ihrer Kunden ganzheitlich zu erfüllen – und gleichzeitig ihr M365-Geschäft langfristig zu stärken.

Weitere Informationen:

Um mehr über das Partnerprogramm von Hornetsecurity zu erfahren, besuchen Sie die Website.

Begleitendes Bildmaterial erhalten Sie auf Anfrage.

Über Hornetsecurity:

Hornetsecurity ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Sicherheits-, Compliance-, Backup- und Security-Awareness-Lösungen der nächsten Generation, die Unternehmen und Organisationen jeder Größe auf der ganzen Welt unterstützen. Das Flaggschiffprodukt 365 Total Protection ist die umfassendste Cloud-Sicherheitslösung für Microsoft 365 auf dem Markt. Angetrieben von Innovation und Cybersecurity-Exzellenz, baut Hornetsecurity mit seinem preisgekrönten Portfolio eine sicherere digitale Zukunft und nachhaltige Sicherheitskulturen auf. Hornetsecurity ist über sein internationales Vertriebsnetz mit über 12.000 Channel-Partnern und MSPs in mehr als 120 Ländern aktiv. Seine Premium-Dienste werden von mehr als 125.000 Kunden genutzt.

