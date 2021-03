Horn & Görwitz GmbH & Co. KG beruft Sascha Kaschade zum Vertriebsleiter

Die Horn & Görwitz GmbH & Co. KG hat Sascha Kaschade zum Vertriebsleiter ernannt. Seit 2007 ist Kaschade bereits für die Horn & Görwitz GmbH & Co. KG tätig. Er begann seine Karriere mit einer klassischen Ausbildung, war anschließend seit 2010 als Vertriebsmitarbeiter in der Abteilung Papiermanagement im Außendienst tätig und führt seit 2020 ein dreiköpfiges Vertriebsteam.

“Mit Herrn Kaschade haben wir die ideale Besetzung für die Rolle des Vertriebsleiters gefunden” meint Maximilian Görwitz, geschäftsführender Gesellschafter der Horn & & Görwitz GmbH & Co. KG, der die Führung des Vertriebs bislang selbst übernahm.

“Ich setze große Stücke auf Herrn Kaschade. Er kennt das Unternehmen Horn & Görwitz, lebt den Vertrieb wie kein anderer und hat den Beruf bei Horn & Görwitz von der Pike auf gelernt. Ich übergebe den Vertrieb in vertrauensvolle Hände.” führt Maximilian Görwitz weiter aus. In seiner neuen Funktion als Vertriebsleiter wird er für die gesamte Kundenbetreuung der Horn & Görwitz GmbH & Co. KG verantwortlich sein.

“Ich freue mich auf die neue und herausfordernde Aufgabe. Sie ermöglicht es mir, gemeinsam mit dem Team den Bedürfnissen unserer bestehenden und neuen Kunden im Office und Backoffice gerecht zu werden. Sei es durch einzelne Insellösungen oder unsere systemübergreifenden Produkte, die die digitale Transformation kosteneffizient und schnell vorantreiben.” so Kaschade.

Zuletzt machte Sascha Kaschade von sich Reden, da er in einem Ausschreibungsverfahren das Berliner Universitätsklinikum Charite für Horn & Görwitz gewinnen konnte. Die Auslieferung der ca. 6.000 Druck- und MFP-Geräte an den Großkunden, die unter anderem Inhalt der Ausschreibung waren, wird im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen sein.

Horn & Görwitz ist ein bundesweit agierender Spezialanbieter für Geschäftsprozesse mit digitalen und gedruckten Dokumenten. Seit 120 Jahren setzt das Berliner Traditionsunternehmen Horn & Görwitz Maßstäbe in Entwicklung und Konfiguration hochwertiger Bürotechnik sowie IT-Systemlösungen. Der Dienstleister Horn & Görwitz unterstützt Unternehmen beim Einsatz digitaler Lösungen wie Dokumentenmanagementsystemen, Rechnungsmanagementprozessen oder der Realisierung optimierter Druckmanagementlösungen durch eine individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnittene Auswahl an Druckern, Kopierern und Multifunktionsgeräten.

Kontakt

Horn & Görwitz GmbH & Co. KG

Sebastian Schlehofer

Kaiserin-Augusta-Allee 14

10553 Berlin

++49(0)30-34984-0

sschlehofer@horn-goerwitz.de

https://www.horn-goerwitz.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.