Horn & Görwitz Business Breakfast

Das Finanz- und Rechnungswesen spielt in Unternehmen eine wichtige strategische Rolle. Denn hier werden Rechnungen bezahlt, Gehälter überwiesen und die verschiedenen Projekte im

Unternehmen finanziert.

Arbeitet die Abteilung effizient, profitiert der ganze Betrieb. Durch eine Optimierung der Abläufe in den Abteilungen lassen sich Zeit und Geld sparen – das gilt besonders für das Finanz- und Rechnungswesen. Die Abteilung trägt also einen großen Teil zum Wachstum des Unternehmens bei. Werden hier Optimierungen vorgenommen, profitieren andere Abteilungen, der ganze Betrieb, aber auch Kunden und Lieferanten. Durch die Entlastung der Mitarbeiter erhöht sich außerdem die Mitarbeiterzufriedenheit, was weitere, positive Auswirkungen erwarten lässt.

Im ersten Teil unserer Reihe geht es dabei um die automatisierte Verarbeitung von Eingangsrechnungen sowie die Integration angrenzender Buchführungssysteme. Wir freuen uns darauf, Ihnen geeignete Möglichkeiten vorzustellen und diese mit Ihnen zu diskutieren und laden Sie herzlich ein.

Veranstaltungsdaten:

26.03.2020, 8:30 – 10:30 Uhr

Horn & Görwitz GmbH & Co. KG

Kaiserin-Augusta-Allee 14, Haus 3

10553 Berlin

Ansprechparter Horn & Görwitz:

Herr Salam Rubaii

030-34984-135

srubaii@horn-goerwitz.de

Das 1898 in Berlin gegründete Unternehmen setzt Maßstäbe in der Entwicklung, Implementierung und Pflege von Systemlösungen aller Größenordnungen. Das Ziel ist immer das Gleiche: dauerhaft effiziente und sichere Strukturen zu schaffen, die Spitzenleistungen ermöglichen – ob für ein kleines Startup, ein mittelständisches Unternehmen oder international agierende Konzerne. Horn & Görwitz ist Gründungsmitglied der Compass Gruppe – einem Zusammenschluss führender Unternehmen der Informationstechnologie. Qualität, Kompetenz und Innovation sind die Triebfedern dieses Netzwerks und gewährleisten, dass Kunden sich bundesweit und international auf Horn & Görwitz-Qualität verlassen können.

