HOREJO Investments GmbH: Bauantrag eingereicht für Revitalisierungsprojekt an der Weserumschlagstelle in Hann. Münden

Die HOREJO Investments GmbH, eine Objektgesellschaft der REBA IMMOBILIEN AG und Hotel Investments AG, hat erfolgreich den Bauantrag für die Revitalisierung der historischen Weserumschlagstelle in Hann. Münden eingereicht.

HOREJO Investments GmbH ( www.horejo.de): Bauantrag eingereicht für Revitalisierungsprojekt an der Weserumschlagstelle in Hann. Münden

Mit diesem Schritt beginnt die konkrete Planung, um das bedeutende Areal zu revitalisieren und damit ein Stück Geschichte der Region neu zu gestalten.

Die Weserumschlagstelle, mit einer Gesamtfläche von 21.000 m², befindet sich in einer der landschaftlich schönsten und kulturell reichsten Regionen Deutschlands, an der Weser im Landkreis Göttingen, unweit von Hessen und Thüringen. Die historische Stätte wird zukünftig nicht nur ein einzigartiges Erlebnis für Gäste bieten, sondern auch als ein neuer Treffpunkt für die örtliche Bevölkerung und Touristen dienen.

Das geplante Revitalisierungsprojekt der HOREJO Investments GmbH umfasst die behutsame Sanierung und Neugestaltung der vorhandenen Gebäude, wobei der historische Charakter der Weserumschlagstelle erhalten bleibt. Geplant ist die Integration von Ferienapartments in die historischen Gewölbe des Areals, um den Gästen eine authentische und komfortable Übernachtungsmöglichkeit zu bieten.

Über den Gewölben wird ein Restaurant mit großzügiger Terrasse entstehen, das den Gästen einen atemberaubenden Blick auf die Weser und die umliegende Natur bietet. Zusätzlich wird eine Eisdiele in das Konzept integriert, die sowohl Einheimische als auch Besucher willkommen heißt.

„Wir freuen uns, mit der Revitalisierung der Weserumschlagstelle einen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung Hann. Mündens leisten zu können. Unser Ziel ist es, ein einzigartiges Erlebnis zu schaffen, das die historische Substanz des Ortes mit modernem Komfort verbindet“, erklärt Rene Reimann, Geschäftsführer der HOREJO Investments GmbH.

Mit diesem Projekt möchte die HOREJO Investments GmbH nicht nur die Region stärken, sondern auch das kulturelle Erbe der Weserumschlagstelle bewahren und neu beleben. Das Areal wird zu einem Anziehungspunkt für Touristen aus der Region sowie aus dem gesamten In- und Ausland und gleichzeitig einen nachhaltigen Mehrwert für die lokale Gemeinschaft schaffen.

Über die HOREJO Investments GmbH

Die HOREJO Investments GmbH ist eine Tochtergesellschaft der REBA IMMOBILIEN AG und Hotel Investments AG. Das Unternehmen hat sich auf den Ankauf, die Revitalisierung und Verwaltung von Immobilien in der Region Kassel sowie in Teilen von Thüringen spezialisiert. Dabei liegt der Fokus auf der nachhaltigen Entwicklung und der langfristigen Wertsteigerung des Immobilienportfolios. Die HOREJO Investments GmbH zeichnet sich durch ihre Erfahrung in der Restaurierung historischer Gebäude und der Schaffung innovativer, zukunftsfähiger Nutzungskonzepte aus.

Weitere Informationen:

www.weserumschlagstelle.de

www.horejo.de

www.hotel-investments.ch

www.reba-immobilien.ch

HOREJO Investments GmbH

Die HOREJO Investments GmbH ist eine Objektgesellschaft der REBA IMMOBILIEN AG und Hotel Investments AG. Das Unternehmen ist auf den Ankauf, die Revitalisierung und Verwaltung von Immobilien in der Region Kassel in Hessen sowie Thüringen spezialisiert. Besonderer Wert wird auf die nachhaltige Bewirtschaftung und eine langfristige Wertsteigerung des Immobilienportfolios gelegt.

Weitere Informationen:

www.horejo.de

Kontakt

HOREJO Investments GmbH

Holger Ballwanz

Hilgershäuser Str. 9

37242 Bad Sooden-Allendorf

+49 30 44 677 188

+49 30 44 677 399



http://www.horejo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.