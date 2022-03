HopLop Indoor-Abenteuerpark neuer Besuchermagnet im Loop5

Finnisches Unternehmen eröffnet im Herbst 2022 auf 4.000 m² Spielpark für die ganze

Familie

WEITERSTADT, 17. März 2022

Mit der jetzt erfolgten Vermietung der ehemaligen Fläche der Saturn-Filiale an HopLop ist

das Shopping Center LOOP5 im südhessischen Weiterstadt bald um eine weitere Attraktion

reicher.

HopLop ist Marktführer von Indoor-Abenteuerparks in Finnland und eröffnet im LOOP5 im

Herbst seinen zweiten Standort in Deutschland.

Mit dem Anspruch, einen Wohlfühl-Ort für Familien zu schaffen, ist HopLop bereits seit 2018

in Pulheim bei Köln am Markt tätig. Bis zu 250.000 Besucherinnen und Besucher jährlich

kommen in den Abenteuerpark.

„Wir sind überzeugt, dass Kinder weniger Verbote brauchen und mehr Orte, an denen sie

sich sicher austoben können“, sagt Hans-Frieder Jakstadt, Prokurist bei HopLop

Deutschland. So erwartet die kleinen und großen Besucher ab Herbst 2022 eine Indoor-

Spielwelt mit vielen Attraktionen. Das Besondere daran sind die Motto-Räume für

Geburtstagspartys. Ein Restaurant mit gesunden und kindgerechten Speisen rundet das

Angebot ab.

Shopping- und Erlebniswelt Loop5

Seit der Eröffnung im Jahr 2009 ist das LOOP5 eines der größten und attraktivsten

Einkaufsziele in der Rhein-Main-Region. Besucher überzeugt das Center mit seinen vielen

Shops, Restaurants und Cafes, spannenden Events und 3.000 kostenlosen Parkplätzen. Um

die Stärken des Centers weiter auszubauen, laufen derzeit umfassende Modernisierungen.

„Mit der neuen Indoor-Spielwelt von HopLop wird einmal mehr deutlich, wie sich das LOOP5

Schritt für Schritt weiterentwickelt. Mit der Umsetzung unseres umfassenden

„Retailtainment“- Konzepts mit über 40 Entertainment-Stationen auf drei Geschossen soll das

LOOP5 zum Erlebnis-Shopping-Center der Region werden. Dies wäre bisher einmalig in

Deutschland“, erklärt Center Manager Thomas Haeser von JLL das Konzept.

Damit können sich künftig Besucherinnen und Besucher nicht nur auf Einkaufserlebnisse

freuen, sondern sich auch von überraschenden Freizeitangeboten begeistern lassen. Vieles

wurde schon geschafft: Von einem modernen Shoppingangebot über Gaming, Kicker,

Tischtennis, Kids-, Sports- oder Ladies-Lounge bis hin zu einem abwechslungsreichen

gastronomischen Angebot.

Voraussichtlich im Mai wird der sogenannte „Happy Way“ im Boulevard fertiggestellt. Die

Besucher können sich auf diverse AR (Augmented Reality) Stationen, wie eine Fotobox und

eine „Music Experience“ freuen. Sämtliche Parkhausübergänge haben bereits ein neues

Design erhalten und stimmen die Besucher auf neue, spannende Entertainmentangebote im

LOOP5 ein. Im Herbst dieses Jahres gehen weitere Attraktionen, wie das Cupcake

Karussell, die Infinity Rutschen und die Digital-Arena an den Start.

In Zukunft dürfen sich die Besucher auf einen neu gestalteten Foodcourt – also einen

eigenen gastronomischen Bereich mit großer Außenterrasse -, auf weitere tolle Attraktionen

und auf neue Shopping-Angebote freuen.

Weitere Informationen zum LOOP5 bekommen Sie hier auf www.loop5.de und

www.facebook.com/loop5

