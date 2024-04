Hongkongs Veranstaltungs-Highlights

Kunst, Kultur und Sport – Die asiatische Metropole wartet mit vielfältigen Events auf ihre

Besucher

Hongkong bietet das ganze Jahr über eine Vielzahl von Kunst-, Kultur- und Sportveranstaltungen und zieht damit Reisende aus aller Welt an. Darunter die Art Central und Art Basel Hongkong, die im März stattgefunden haben, sowie die Hong Kong Sevens mit den weltbesten Rugbyspielern, die gerade erst ausgetragen wurden. Nachfolgend eine Auswahl der jährlichen Veranstaltungs-Highlights, auf die sich Besucher freuen können.

25. März bis 2. Juni 2024: Art@Harbour 2024

Dieses Kunstevent wird vom Leisure and Cultural Services Department (LCSD) gemeinsam mit dem internationalen Künstlerkollektiv teamLab, lokalen Künstlern und weiteren Kooperationspartnern organisiert. Entlang der Hafenfront von Hongkong bieten mehrere Kunstinstallationen und digitale Kunstfassaden im Freien – die Kunst, Wissenschaft und Technologie integrieren – Kunstinteressierten eine inspirierende und sinnliche Erfahrung.

5. bis 16. Mai 2024: Cheung Chau Bun Festival

Auf dem skurrilsten Fest der Welt treffen tonnenweise Brötchen, Pappmache-Figuren, Löwentänzer und Geschichten über alte böse Geister aufeinander. Der jährlich auf der Insel Cheung Chau stattfindende Bun-Karneval ist bei Einheimischen und Touristen sehr beliebt.

Juni 2024: Dragon Boat Festival

Drachenbootrennen haben in Hongkong eine lange Geschichte und werden heute überall auf der Welt ausgetragen. Rund um das Dragon Boat Festival (am 10. Juni) finden in Hongkong eine Reihe von Rennen statt, bei denen die besten Teams aus Hongkong und der ganzen Welt in der Stadt zusammen kommen, um sich zu messen.

16. bis 18. September 2024: Tai Hang Fire Dragon Dance + Mid Autumn Festival

Jedes Jahr erwacht das malerische Viertel Tai Hang zum Leben, wenn ein glühender Drache, der von über 300 Darstellern getragen wird, drei Nächte lang durch die Straßen tanzt. Der Tai Hang Feuerdrachentanz, dessen Tradition auf das 19. Jahrhundert zurückgeht, steht heute auf der Liste des nationalen immateriellen Kulturerbes.

Oktober 2024: Hong Kong Cyclothon

Amateur- und Profiradfahrer aus aller Welt kämpfen jedes Jahr entlang der malerischen Skyline des Victoria Harbour um Ruhm und Ehre. Das Rennen führt an den Wolkenkratzern von Hongkong in Tsim Sha Tsui East und an vielen anderen Highlights der Stadt vorbei.

Oktober 2024: Wine & Dine Festival

Dieses große Feinschmecker-Event findet jedes Jahr im Oktober statt. Auf der viertägigen Veranstaltung an der Central Harbourfront werden die kulinarische Köstlichkeiten Hongkongs präsentiert, darunter chinesische Weine, lokale Snacks bis hin zu internationalen Gerichten.

November bis Dezember 2024: Hong Kong WinterFest

In der Vorweihnachtszeit erstrahlt Hongkong mit zahlreichen Veranstaltungen in festlicher Atmosphäre. Im vergangenen Jahr gab es im Kulturviertel West Kowloon unter anderem einen riesigen funkelnden Weihnachtsbaum, skurrile Dekorationen, Workshops, Live-Musik und ein Feuerwerk.

31. Dezember 2024 bis 1. Januar 2025: Hong Kong New Year Countdown Celebrations

Um Mitternacht verwandelt sich der Victoria Harbour in eine riesige Leinwand, die mit farbenfroher Pyrotechnik und prächtigen Lichteffekten beeindruckt. In ganz Hongkong erwarten jubelnde Feiernde die Ankunft des neuen Jahres und es wird ein großartiges Programm geboten.

Ende Januar 2025: Chinese New Year

Zu diesem Ereignis treffen sich Menschen aus aller Welt, um eine Party wie keine andere zu erleben. Riesige Festwagen, aufwändige Kostüme, Löwen- und Drachentänze, Trommler, Akrobaten, eine Parade und internationale Darsteller sind in der Regel Teil des Festes, das Besucher jedes Jahr neu begeistert.

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

Firmenkontakt

Hong Kong Tourism Board – noble kommunikation

Bernadette Krefeld-Vehma

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

06102-36660



http://www.discoverhongkong.com/de

Pressekontakt

Hong Kong Tourism Board – noble kommunikation

Bernadette Krefeld-Vehma

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

06102-36660



http://www.discoverhongkong.com/de

Bildquelle: © Hong Kong Tourism Board