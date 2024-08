Hongkongs Stadtviertel – eine Reise durch Kultur, Kulinarik und Tradition

Entdeckungstour durch die schönsten Neighbourhoods

Hongkong / Frankfurt, 13. August 2024. Als asiatische Millionenmetropole beeindruckt Hongkong nicht nur mit futuristischen Wolkenkratzern, sondern auch mit einer Vielzahl an besonderen Stadtvierteln und ausgefallenen Spots, die zum Entdecken und Verweilen einladen. Dabei erzählt jedes Viertel auf charmante Weise seine eigene Geschichte. Ob künstlerisches Flair, historisches Ambiente oder hippe und moderne Einflüsse – in Hongkongs Neighbourhoods kommt jeder Besucher auf seine Kosten.

Sham Shui Po – Authentisches Hongkong at it“s best

Wer authentisches Flair, historischen Charme und einfache Dinge liebt, kommt im ehemaligen Arbeiterviertel Sham Shui Po voll und ganz auf seine Kosten. Nördlich der Boundary Street trifft bescheidene Architektur auf vielfältige Straßenmärkte mit günstig erwerbbaren Mode- und Elektroartikeln sowie leckeren Essens-Spots, die beispielsweise Streetfood und Nudelgerichte mit Michelin-Empfehlung für unter 50 Hong Kong Dollar anbieten. Ein Paradies für Schnäppchenjäger und Menschen, die eine Kombination aus historischem und hippen Flair abseits von Glanz und Glamour lieben und zu schätzen wissen.

Old Town Central – Gegensätze ziehen sich an

Glamouröse Gebäude und weltbekannte Attraktionen charakterisieren das Stadtbild von Hongkong. Doch wie wurde die Metropole zur pulsierenden Großstadt, die sie heute ist? Die historische Spurensuche führt nach Old Town Central. Als einer der ältesten Bezirke der Stadt finden Besucher hier neben jahrhundertealten Tempeln, denkmalgeschützten Bauten, schrägen Straßen und quirligen Gassen auch moderne Galerien, Concept Stores oder authentische Teehäuser neben Ateliers und Snackständen. Das Viertel präsentiert den Charakter, den Hongkong in die Welt trägt: eine bunte Vielfalt gepaart mit regionalen Wurzeln und internationaler Ausrichtung.

West Kowloon – ein Muss für Kultur-Fans

Als neues und aufstrebendes Kulturzentrum Hongkongs hat West Kowloon einen Mix aus Kunst, Kultur und urbanem Leben zu bieten. Das Herzstück des Viertels ist das West Kowloon Cultural District (WKCD), eines der größten Kulturprojekte der Welt. Dieses weitläufige Gebiet beheimatet einige der bedeutendsten kulturellen Einrichtungen Asiens, darunter das M+ Museum, das Hong Kong Palace Museum und das Xiqu Centre. In kreativen Ausstellungen, Aufführungen und Programmen werden sowohl traditionelle als auch zeitgenössische Kunstformen zelebriert.

Temple Street – der Nachtmarkt von Hongkong

Ein Mekka für kulinarische Genüsse: In der Temple Street kommen Gourmets voll und ganz auf ihre geschmacklichen Kosten. An vielen Essensständen werden traditionelle Speisen, leckere Snacks und heimische Süßigkeiten verkauft, die das Gaumenherz höher schlagen lassen. Von frischen Dim Sum Spezialitäten über gegrillte Meeresfrüchte bis hin zu köstlichen Nudelsuppen oder Pfefferkuchen finden sich hier lokale und globale Gerichte wieder. Neben besonderen Leckereien werden auch trendige Modeschätze, Elektronik und traditionelle chinesische Souvenirs zum Verkauf angeboten. Die Temple Street lädt Besucher und Einheimische zum Flanieren ein und sorgt mit kulturellen Angeboten, wie beispielsweise kantonesischen Opernaufführungen, für ein buntes Unterhaltungsprogramm.

Movie Route – Filmerlebnisse auf einem neuen Level

Mit seiner imposanten Architektur und eindrucksvollen Kulisse ist Hongkong ein Schauplatz in zahlreichen nationalen und internationalen Filmen, weshalb das Hong Kong Tourism Board abenteuerlustige Filmfans einlädt, die Movie Metropole auf besondere Weise zu entdecken. Die dafür konzipierte Movie Route ist eine Hommage an die historische Filmgeschichte Hongkongs und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, die Stadt aus einer neuen Perspektive kennenzulernen. Die Erlebnistour führt zu spektakulären Drehorten aus Filmen wie „The Dark Knight“ im Two ifc (International Finance Center) in Old Town Central und zu Jackie Chan“s Blockbuster „Rush Hour“, der an der berühmten Polizeistation in Yau Ma Tei gedreht wurde, oder zu einem der bekanntesten Dreh-Spots nach Victoria Harbour, das Hafenviertel Hongkongs, wo Besucher die atemberaubende Skyline vom und rund ums Wasser genießen können. Detaillierte Karten und Führungen zur Movie Route bietet das Hong Kong Tourism Board (HKTB) online an.

Weitere Informationen über die Besonderheiten der Hongkonger Stadtteile sind auf der Webseite des HKTB zu finden.

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

