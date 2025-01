Hongkongs einzigartige Naturoasen

Das sind die schönsten Erholungsgebiete der Stadt

Hongkong / Frankfurt, 08. Januar 2025. Wer an die Metropole Hongkong denkt, assoziiert die Stadt sofort mit riesigen Wolkenkratzern, ruhelosem Großstadttreiben und einer atemberaubenden Skyline.Tatsächlich besteht Hongkong zu zwei Dritteln aus Wäldern und unbewohnten Flächen, darunter rund 240 Inseln. Ob auf einer Wandertour durch Eukalyptuswälder und Bambushaine, mit dem Fahrrad über grüne Berghänge mit Meerblick oder beim Relaxen an einem der rund 40 Strände – die naturreiche Region lässt sich auf vielfältige Weise entdecken.

5 Tipps für eine Auszeit im Grünen

Einen Eindruck der überraschenden Naturschönheit Hongkongs so nah der Großstadt bekommt man, wenn man 957 Meter über dem Meeresspiegel auf den Tai Mo Shan steigt, Hongkongs höchsten Berg im Herzen der New Territories. Von hier erschließt sich ein 360 Grad Panoramablick bis weit aufs chinesische Festland.

Gerade einmal ein Katzensprung von der Hektik Hongkongs entfernt ist der Dragon“s Back auf Hong Kong Island. Viele weitere Wanderwege, darunter auch der über 100 Kilometer lange MacLehose Trail führen die Besucher in eine andere Welt fernab – und doch ganz nah der Großstadt.

Ein beliebter Rückzugsort zum Entspannen ist der Shek O Beach im Süden der Insel und gleich hinter dem beschaulichen Dorf Shek O. Jedes Wochenende pilgern die Hongkonger an seine weißen Sandstrände, nicht zuletzt weil auch die Wasserqualität top ist. Ein weiteres Highlight an der Ostspitze der Insel ist der Big Wave Bay, ein Strand, der für seine hohen Wellen bekannt ist.

20 Kilometer östlich des Zentrums eröffnet sich im UNESCO Global Geopark von Sai Kung eine tropische Paradies-Welt mit vielen kleinen Inseln, die aus dem türkis-blauen Meer ragen und traumhafte Strände wie den Second Beach in Clear Water Bay oder den Hap Mun Bay von Sharp Island zu bieten haben. Aber nicht nur das: Sie verbergen unter anderem die geschichtsträchtigen Hinterlassenschaften der Hakka-Siedler, die bereits vor langer Zeit dem Ruf der Großstadt folgten. Die Inseln sind zudem geologisch interessante Zeitzeugen von Vulkanismus und Erosion, und dort ist der Zutritt nur zu Fuß oder per Boot möglich.

Ein Ausflug nach Lantau, Hongkongs größter Insel, bietet sich perfekt nach absolvierten Geschäftsterminen an. Berühmteste Sehenswürdigkeit ist die Tian Tan Buddha-Statue und das zugehörige Kloster Po Lin. In unmittelbarer Nachbarschaft liegt auch der Wisdom Path und das Stelzendorf Tai O. Als längster Strand Hongkongs und mit seinem kristallfarbenen Wasser zählt der Cheung Sha Beach an der Südküste zu den schönsten Stränden der Millionenmetropole.

Wer neben Entspannung und Entschleunigung auch Aktivität sucht, ist auf Lamma Island genau richtig. Die durch Fischfang geprägte Insel ist nicht nur für ihre hervorragende Seafood-Küche bekannt, sondern auch für die zahlreichen Wanderwege, Mountainbike Trails und Strände. Abseits vom Trubel der Millionenmetropole tauchen Besucher der Insel hier in die lokale Kultur ein. Tempel wie der Tin Hau Tempel im Dorf Sok Kwu Wan und die Kamikaze-Höhlen spiegeln die maritime und historische Bedeutung der Insel wider.

Mehr Informationen über Hongkongs Naturschätze gibt es auf der Webseite unter discoverhongkong.com.

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

