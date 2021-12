Hongkong Silvesterfeierlichkeiten 2021/22 mit Social Media Livestream und Satelliten-Liveübertragung

Die asiatische Metropole läutet das neue Jahr mit einem fulminanten Silvesterspektakel vor dem neu-eröffneten Kunstmuseum M+ und einem Neujahrskonzert des Hong Kong Philharmonic Orchestra ein

Hongkong / Frankfurt, 21.12.2021 Hongkong präsentiert sich in der diesjährigen Silvesternacht im Rahmen eines elektrisierenden Spektakels der Weltöffentlichkeit: Mit einem eindrucksvollen dreiteiligen Silvester-Countdown läutet die Stadt das neue Jahr 2022 ein und feiert damit zugleich ihre blühende Kunstszene. Höhepunkt der umfangreichen Silvesterfeierlichkeiten in diesem Jahr ist eine visuelle Lichtershow-Show über dem ikonischen Victoria Harbour und der Skyline Hongkongs sowie der Countdown auf der riesigen LED-Fassade des neu-eröffneten Kunstmuseums M+. Begleitet wird das Spektakel von dem renommierten Hong Kong Philharmonic Orchestra, das anlässlich des Jahreswechsels ein Konzert im neuen West Kowloon Distrikt gibt. Die Feierlichkeiten können von Zuschauern auf der ganzen Welt mittels einer Satelliten-Liveübertragung sowie eines Livestreams in den sozialen Medien mitverfolgt werden.

Silvester-Countdown erstmals auf der LED-Fassade des neuen Museums M+

Das M+, Asiens neues und erstes Museum für zeitgenössische visuelle Kultur im neuen West Kowloon Cultural District, rückt dabei ins Zentrum der Feierlichkeiten: Die 65,8 Meter hohe LED-Fassade dient erstmals als Präsentationsfläche für den großen Silvester-Countdown. Zuschauer dürfen sich auf eine beeindruckende LED-Show freuen, die von lokalen Digitalkünstlern als Hommage an die verschiedenen Wahrzeichen, Stadtteile und die lebendige Kunst- und Kulturszene der Stadt geschaffen wurde. Wenn die Uhr schließlich um 17.00 Uhr deutscher Zeit in Hongkong Mitternacht schlägt, erleuchtet die Fassade mit Neujahrsgrüßen und der Jahreszahl 2022.

Der Countdown wird dabei begleitet von einer schillernden Lichtershow auf und über den Fassaden der Wolkenkratzer rund um den berühmten Victoria Harbour sowie einem Konzert des Hong Kong Philharmonic Orchestra, das im neuen West Kowloon Cultural District bei etwa 20 Grad im Freien stattfinden wird.

Informationen zu den Neujahrsfeierlichkeiten in Hongkong sowie Reiseinspirationen gibt es unter www.discoverhongkong.com/countdown

Hongkong, Asia“s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

Firmenkontakt

Hong Kong Tourism Board – Frankfurt Office

Anette Wendel-Menke

Dreieichstraße 59

60594 Frankfurt

+49 (0)69 – 959 12 90

frawwo@hktb.com

http://www.discoverhongkong.com/de/index.jsp

Pressekontakt

noble kommunikation

Stephanie Grosser

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

06102-36660

info@noblekom.de

http://noblekom.de

Bildquelle: Kevin Mak Courtesy of Herzog & de Meuron