Die Silvestershow 2023/24 kann per Social-Media-Livestream und Satelliten-Liveübertragung auch von Deutschland aus mitverfolgt werden

Hongkong feiert den Jahreswechsel mit größter Feuerwerksshow in der Geschichte der Stadt

Die Silvestershow 2023/24 kann per Social-Media-Livestream und Satelliten-Liveübertragung auch von Deutschland aus mitverfolgt werden

Hongkong / Frankfurt, 15. Dezember 2023. Hongkong wird zum Jahreswechsel alle Blicke auf sich ziehen, wenn das größte Silvesterfeuerwerk in der Geschichte der Stadt den Victoria Harbour erstrahlt. Umrahmt von dem atemberaubenden Panorama der Hongkonger Skyline werden die Zuschauer ein 12-minütiges Feuerwerks-Musical erleben, das alle bisherigen Silvesterspektakel in den Schatten stellt. Die Feierlichkeiten vor der Hochhauskulisse haben Tradition und sind sowohl bei Besuchern als auch Einheimischen sehr beliebt.

Die spektakuläre Silvestershow vor der Skyline Hongkongs © Hong Kong Tourism Board

Kurz vor Mitternacht verwandelt sich die Fassade des Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) in ein riesiges Zifferblatt, welches den Countdown bis Mitternacht einläutet. Wenn die Uhr schlägt, werden die Zahlen 2024 das Gebäude erhellen und den Startschuss für eine fulminante Musik- und Lichtshow geben.

Das Feuerwerk führt die Zuschauer durch die vier Jahreszeiten und symbolisiert die zyklische Natur des Lebens und das Versprechen eines Neubeginns. Von der ruhigen Schönheit des Winters bis zu den leuchtenden Farben des Sommers wird das Feuerwerk die Essenz jeder Jahreszeit verkörpern. Begleitet wird dies von einer eigens darauf abgestimmten Musik, die das Erlebnis noch intensiver gestalten.

Der Countdown bietet ein audiovisuelles Erlebnis, das elektronische Beats, klassische Melodien und traditionelle chinesische Instrumente miteinander verschmelzt. Diese künstlerische Verbindung von Musik spiegelt das für Hongkong typische Zusammenspiel von Tradition und Moderne wider und vereint östliche und westliche Kulturen zu einem fesselnden Gesamtkunstwerk.

Zuschauer aus der ganzen Welt können die Feierlichkeiten mittels Satelliten-Liveübertragung sowie Livestreams auf YouTube und Facebook mitverfolgen. Durch die Zeitverschiebung beginnt das neue Jahr in Hongkong bereits um 17 Uhr deutscher Zeit.

Informationen zu den Neujahrsfeierlichkeiten in Hongkong

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

Firmenkontakt

Hong Kong Tourism Board – noble kommunikation

Bernadette Krefeld-Vehma

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

06102-36660



http://www.discoverhongkong.com/de

Pressekontakt

Hong Kong Tourism Board – noble kommunikation

Bernadette Krefeld-Vehma

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

06102-36660



http://www.discoverhongkong.com/de

Bildquelle: © Hong Kong Tourism Board