Hongkong feiert 50 Jahre Drachenbootrennen

Sport, Kultur und Festivalstimmung am Wasser

Eines der beliebtesten Sommer-Events steht in Hongkong an: Die Sun Life Hong Kong International Dragon Boat Races, organisiert vom Hong Kong Tourism Board, kehren im Juni an den Victoria Harbour zurück und markieren in diesem Jahr das 50-jährige Jubiläum des internationalen Drachenbootsports.

Vom 19. Juni bis 1. Juli 2026 verwandelt sich die Uferpromenade in Tsim Sha Tsui in eine große Festivalzone. Im Rahmen des Hong Kong Dragon Boat Festival erwartet Besucherinnen und Besucher ein 13-tägiges Programm mit traditionellen Kulturformaten, interaktiven Workshops und Live-Performances. Höhepunkt sind die internationalen Drachenbootrennen am 27. und 28. Juni, bei denen Teams aus aller Welt vor der Skyline Hongkongs gegeneinander antreten und den Hafen in eine lebendige Bühne aus Sport, Kultur und Unterhaltung verwandeln.

Vom lokalen Ritual zum internationalen Spitzensport

Die heutige Größe des Events steht in starkem Kontrast zu seinen Ursprüngen. Vor rund 50 Jahren entwickelte sich das Drachenbootrennen aus lokalen Ritualen der Fischergemeinden, bei denen Boote traditionell eingesetzt wurden, um Unglück abzuwehren und Schutz zu erbitten. 1976 fand in Shau Kei Wan das erste internationale Rennen statt, mit nur zehn Teams und dem Beginn einer neuen sportlichen Tradition. Heute ist Drachenbootrennen ein weltweit etablierter Wettkampfsport, der sogar Teil der Asienspiele ist. Für die Rennen am 27. und 28. Juni werden in diesem Jahr über 220 Teams aus 16 Ländern und Regionen erwartet. Damit unterstreicht Hongkong seine Rolle als einer der führenden Veranstaltungsorte für internationale Sport- und Kulturevents in Asien.

Festival am Hafen: Sport, Kultur und Entertainment

Das Besondere an den Drachenbootrennen in Hongkong ist die Verbindung von Sport, Kultur und Unterhaltung direkt am Wasser und in der Stadt. Über die Rennwochenenden hinaus wird das Event durch das Hong Kong Dragon Boat Festival ergänzt, das vom 19. Juni bis 1. Juli jeweils von Freitag bis Mittwoch stattfindet.

Entlang der Avenue of Stars und im Salisbury Garden entsteht ein vielseitiges Programm mit kulturellen Workshops, darunter auch Angebote zum immateriellen Kulturerbe, sowie modernen Formaten wie VR-Drachenboot-Erlebnissen, Live-Musik und Bühnenprogrammen. Die Workshops schlagen die Brücke zwischen jahrhundertealten Traditionen und zeitgemäßer Festivalatmosphäre am Hafen.

Auch kulinarisch wird das Festival erweitert: In der Dragon Boat Food Lane stehen klassische Street-Food-Gerichte aus Hongkong neben saisonalen Spezialitäten im Mittelpunkt. Ein Beer Garden am Wasser sorgt zusätzlich für Festivalstimmung – inklusive kostenlosem Bier und traditionellen Reisklößen, während Besucherinnen und Besucher die Sommeratmosphäre am Hafen genießen. Ergänzt wird das Erlebnis durch eine 22 Meter lange Drachenboot-Installation und zahlreiche Fotospots.

Drachenboot-Festival überall in der Stadt

Auch außerhalb des Victoria Harbour ist das Drachenbootfestival in ganz Hongkong präsent. In Tai O findet die traditionelle Drachenboot-Wasserparade statt, bei der zeremonielle Boote mit Götterfiguren durch die Kanäle des Fischerdorfs gezogen werden – ein Brauch, der 2011 als nationales immaterielles Kulturerbe Chinas anerkannt wurde. Zudem werden in vielen Stadtteilen eigene Rennen ausgetragen – etwa in Stanley, Aberdeen, Sai Kung oder am Shing Mun River in Sha Tin. Jede dieser Veranstaltungen hat ihren eigenen Charakter und bietet Besucherinnen und Besuchern authentische Einblicke in die lokale Gemeinschaft und Tradition.

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

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