Hongkong begrüßt 2025 mit einem spektakulären und farbenfrohen Feuerwerk über dem Victoria Harbour

Das Hong Kong Tourism Board (HKTB) bietet eine Satelliten-Liveübertragung sowie Social-Media-Livestreams der Silvestershow 2024/25 an

Hongkong / Frankfurt, 12. Dezember 2024. Während sich die Welt darauf vorbereitet, das Jahr 2024 zu verabschieden, wird Hongkong am 31. Dezember 2024 den Himmel mit einem atemberaubenden Neujahrsfeuerwerk zum Leuchten bringen. Diese jährliche Tradition ist ein Markenzeichen der Stadt und zieht Einheimische sowie Besucher an, am Victoria Harbour eine unvergessliche Nacht voller Euphorie und Partystimmung zu erleben.

Für eine außergewöhnliche Stimmung sorgen das kanadische Popmusik-Duo Crash Adams aus Toronto, das zum ersten Mal Teil der Feierlichkeiten in Hongkong sein wird, sowie Auftritte weiterer lokaler Künstler.

Unter dem Motto „The Symphony of Happiness“ spiegelt das Feuerwerk die Lebendigkeit und Resilienz Hongkongs wider und vermittelt eine kraftvolle Botschaft für das neue Jahr. Die Zuschauer erwartet ein beeindruckendes Farbspiel mit dynamischen Formen, inspiriert vom Wesenskern des Lebens.

Pünktlich um Mitternacht beginnt das 12-minütige Spektakel, das in fünf bewegenden Akten die Elemente Feuer, Erde, Holz, Wasser und Metall repräsentiert. Der krönende Abschluss, „Light of Future“ (Metall), taucht den Victoria Harbour in leuchtende Farben und schimmernde Wolken und verkörpert damit sowohl Mut, als auch Hoffnung für ein strahlendes, kommendes Jahr.

Neben dem glanzvollen Feuerwerk umfasst die Show auch pyrotechnische Effekte, die von den Dächern bekannter Gebäude entlang der Skyline in Szene gesetzt werden. Diese mehrschichtige Inszenierung lässt den gesamten Hafen in Farben und Klängen aufleben und schafft eine eindrucksvolle Atmosphäre, die die ganze Stadt erfasst.

Im Rahmen der Feierlichkeiten gibt es bereits ab 23.00 Uhr alle 15 Minuten „Sternschnuppen-Feuerwerke“ auf Hong Kong Island. Diese Vorab-Highlights laden Besucher ein, ihre Wünsche für das neue Jahr zu äußern, während der Himmel beleuchtet wird. Zudem wird eine große digitale Countdown-Uhr an der Fassade des Hong Kong Convention and Exhibition Centre die letzten Momente des Jahres 2024 anzeigen und die Spannung auf den Jahreswechsel steigern.

Hongkong lädt Einheimische und Besucher der Millionenmetropole ein, den Beginn des Jahres 2025 gemeinsam zu begrüßen und das spektakuläre Feuerwerk zu genießen. Ob gemeinsam mit Freunden oder der Familie – der Jahreswechsel hat unvergessliche Momente mit im Gepäck und schenkt Vorfreude sowie Hoffnung auf das, was das neue Jahr bringt.

Mehr Informationen zum krönenden Jahresabschluss und den besten Aussichtspunkten erhalten Sie auf der Webseite des Hong Kong Tourism Board.

Liveübertragung der Silvestershow in Hongkong:

Social Media Livestreams

Social Media Plattformen

YouTube

https://www.youtube.com/@hongkong

Facebook

https://www.facebook.com/discoverhongkong

Livestream Zeit

31 December 2024, 23:25-24:17 Hong Kong Time

(GMT 15:25-16:17)

Satelliteneinspeisung für Rundfunkanstalten:

Signalprüfzeit

31 Dec 2024, 20:00-20:15 Hong Kong Time

(GMT 12:00-12:15)

Live-Übertragungszeit

31 Dec 2024, 23:45-24:12 Hong Kong Time

(GMT 15:45-16:12)

Technische Unterstützung

Tel: (852) 2888 1944/ (852) 2883 2867

Eutelsat E7B, 7 Grad Ost

– Name der Sendung: Neujahrs Countdown Event

– Datum und Uhrzeit der Ausstrahlung: 31/12/2024 (GMT1545)

– Satellit: Eutelsat E7B / Ku-Band

– Transponder: TXP F06 D9

– Uplink-Frequenz: 14203,83 MHz (vertikal)

– Downlink-Frequenz: 12703,83 MHz (Horizontal)

– Symbol-Rate: 7.2 Msps

– FEC: 3/4

– Video-Format: HD 1080i / 50

– Bildseitenverhältnis: 16:9

– Modulation: DVB-S2/8PSK

– Pilot: EIN

– Roll Off: 0.2

– Kodierung Bitrate: 14.0 Mbps (MPEG4 H.264)

– Verschlüsselung: NIL – Frei zur Übertragung

Audio-Einstellungen (alle Satelliten):

Kanäle 1 & 2: L/R Stereo (MPEG1 Layer II)

Kanäle 3 & 4: L/R Stereo (MPEG1 Layer II)

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

