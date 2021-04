Homeoffice leicht gemacht!

IT-Technik und Homeoffice-Checkliste von Alpeinsoft

Corona steuert aktuell unzählige Unternehmen, Verwaltungen und Behörden in die Homeoffice-Variante. Viele Staaten, darunter auch die Schweiz, empfehlen die Realisierung von Homeoffices oder erteilen dazu sogar verbindliche Regeln. Alle IT-, Kommunikations- und Chat-Techniken sind heute verfügbar und ermöglichen problemlos vielzählige Aufgaben erfolgreich in Homeoffices zu überführen. Das bedeutet, über eine beliebige Distanz zum Unternehmen von Zuhause bzw. einem beliebigen Ort, autonom, rationell und effizient arbeiten zu können und dabei rund um die Uhr die permanente digitale Anbindung an das Unternehmen zu halten.

Unzählige Unternehmen haben die Zeichen der Zeit erkannt und stehen vor der Entscheidung eine passende und vor allem eine sichere IT-Infrastruktur bzw. -Plattform für die virtuelle Zusammenarbeit als Dauerlösung einzusetzen. Dabei stellt eine organisatorisch optimal ausgerichtete Aufgaben-Splittung, zwischen herkömmlichen stationären bzw. Unternehmens-gebundenen Einheiten und Homeoffices, eine durchaus zukunftsträchtige und kostengünstige Alternative auch nach der Pandemiezeit dar. Vielzählige Unternehmen, darunter Banken, Versicherungen, Dienstleister und auch Behörden werden künftig die Chance ergreifen, die aufwendigen und kostenintensiven stationären zentralen Arbeitseinheiten auf ein organisatorisch vertretbares Mindestmass zu reduzieren. Somit wird der Wandel in die neue und von digitalen Möglichkeiten geprägte kostengünstige Homeoffice-Variante vollzogen.

Die ALPEIN Software SWISS AG bietet mit dem Produkt SWISS SECURIUM® eine All-in-One-Plattform mit der kompletten IT-technischen Infrastruktur zur digitalen Anbindung beliebiger Homeoffices. Somit ist auf einfachste Weise die Zusammenarbeit von geografisch getrennten Arbeitsplätzen, d.h. von Homeoffices, auf einer gemeinsamen digitalen, cloudbasierten und hochsicheren Plattform für alle Unternehmen realisierbar.

Remote Desktop mit Datencloud und flexiblem Datenaustausch, ein Messenger-Dienst für Audio- und Videokonferenzen, EMailService und ein leistungsfähiger Passwort-Manager decken alle IT-Erfordernisse. Ob der Tausch verschlüsselter Geschäftsdaten oder die sichere Kommunikationen mit Geschäftspartnern und Kunden, das vorzügliche digitale Equipment der Plattform ermöglicht alles was zu bearbeiten, zu besprechen und abzuklären ist, zu jeder Zeit, von jedem beliebigen Ort und über alle Distanzen.

Der Start in das digitale Homoffice-Zeitalter war noch nie so einfach!

Um den Sprung in die lukrative Homeoffice-Variante noch einfach zu machen, bietet Alpeinsoft für Kunden und Interessenten eine sog. Homeoffice-Checkliste, als Anleitung für eine erfolgreiche Realisierung von Homeoffices.

Selbstverständlich steht sowohl zu den IT-technischen als auch zu den organisatorischen Belangen jederzeit auch das Team der Alpeinsoft gerne zur Verfügung.

In jedem Falle empfehlen wir den Besuch der Websites https://www.desk-securium.ch und https://www.swiss-securium.ch oder bei bereits bestehenden Erörterungsbedarf die direkte Kontaktaufnahme zum Unternehmen via contact@alpeinsoft.ch.

ALPEIN Software SWISS AG- Softwarehaus & Medienagentur in der Schweiz:

Ihr kompetenter Partner für individuelle Software-Entwicklung, Beratung und Dienstleistungen zu den Themen SAP BI, HANA, ME, MII, SAP UI5/Fiori, ABAP-Entwicklung, Webtechnologien auf HTML5, Javascript, PHP, SQL und JAVA-Basis. ALPEIN Software: Alles aus einer Hand!

Aktuelle Produkte: SWISS SECURIUM, CloudSecurium, PassSecurium, MailSecurium, DeskSecurium, AccessSecurium. JIRA2SAP PII Reporting Kit.

