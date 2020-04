Homeoffice – Hotline in Zeiten von Corona

Schnelle Hilfe bei Fragen rund um das Thema Home Office – Effizient und DSGVO konform

Corona stellt vor allem Unternehmerinnen und Unternehmer vor große Herausforderungen. Viele stehen aktuell vor dem Problem, ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken zu müssen. Die meisten haben sich jedoch nie ernsthaft mit dem Thema auseinander gesetzt. Schnelle Lösungen müssen her, aber aus der Unwissenheit können Schwierigkeiten entstehen, die dem Unternehmen ernsthaft Schaden zufügen können.

Schnelle und sichere All In One Lösung für das Home Office

Aus seiner Expertise empfiehlt Automatisierungsprofi Michael Mayr eine schnelle und vor allem sichere All-in-One Lösung, die derzeit kostenlos verfügbar ist. Damit der Start schnell und unkompliziert gelingt, bietet er gleichzeitig eine Online-Schulung an, die es Unternehmerinnen und Unternehmern ermöglicht, innerhalb von 24 Stunden eine virtuelle Arbeitsumgebung zu kreieren. Im kostenlosen Webinar “Von Online zu Offline – in 24 Stunden ins perfekte Home Office” stellt er mit seiner Mitarbeiterin die Suite vor und teilt die besten Tipps zum Thema “Online von zu Hause arbeiten” aus fünf Jahren Erfahrung im Home Office. Interessierte können sich unter folgender URL für das kostenlose Webinar registrieren: Anmeldung zum kostenlosen Infowebinar – Klick

Schnelle Hilfe bei offenen Fragen – Die Homeoffice Hotline

Da das Thema Home Office so individuell ist, wie der Unternehmer selbst, hat das Marketing mit Autopilot Team hat eine kostenlose Hotline ins Leben gerufen. An diese können sich Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren individuellen Fragen richten, wenn sie schnelle Hilfe und Antworten möchten. Interessenten buchen über die Homepage in der Rubrik “Strategiegespräch” ihr persönliches Beratungsgespräch zu ihrem Wunschtermin.

Ansprechpartner/Kontakt

Michael Mayr

Debersdorf 14

96132 Schlüsselfeld

E-Mail: mail (at) marketing-mit-autopilot.de

Marketing-mit-Autopilot.de/virtuellesbuero



Marketing mit Autopilot ist der zertifizierte Partner für die Digitalisierung von Prozessen. Wir bringen Unternehmen auf den nächsten Level und sorgen durch digitale Prozesse für eine optimale Kundengewinnung und Kundenbindung. Intern entlasten wir Mitarbeiter bei Routinen und erhöhen die Effizienz. Und im Kampf um die besten Bewerber steigern wir nachweisbar die Reichweite der offenen Stellen und senken die Kosten des Recruitings um ca. 75%.

Die wirtschaftlichen Champions der Zukunft sind digital optimal aufgestellt. Wir begleiten diese Unternehmen auf dem Weg dorthin.

Bildquelle: https://pixabay.com/de/users/Elchinator