HomeDepotXXL erweitert ihren Markt mit eigenem Lager in den Niederlanden

1. März 2023 – homedepotxxl, ein führender Anbieter im Onlinehandel, gibt bekannt, dass das Unternehmen sein Geschäft in Europa durch die Eröffnung eines neuen Lagers in den Niederlanden erweitert.

Das neue Lager befindet sich in der Nähe von Rotterdam und wird homedepotxxl ermöglichen, schnellere Lieferzeiten und eine breitere Produktpalette für Kunden in ganz Europa anzubieten. Das Unternehmen plant, das Lager innerhalb der nächsten 3 Monate in Betrieb zu nehmen und es wird eine wichtige Rolle in der Lieferkette von homedepotxxl spielen.

„Die Eröffnung unseres neuen Lagers in den Niederlanden ist ein wichtiger Schritt für unser Unternehmen, um unser Wachstum in Europa zu beschleunigen“, sagte der CEO von homedepotxxl, Guido Leweringhaus. „Durch die Nähe zu wichtigen Handelsrouten und unseren Kunden können wir unser Angebot erweitern und unseren Kunden in ganz Europa einen noch besseren Service bieten.“

Das neue Lager wird eine Vielzahl von Produkten aus verschiedenen Kategorien wie Spielzeug, Sportartikel, Haushaltswaren, Möbel- und Babyartikel sowie Garten- und Freizeitbedarf bevorraten. Das Unternehmen plant, die Produktpalette in Zukunft weiter auszubauen.

homedepotxxl ist bekannt für seine qualitativ hochwertigen Produkte, wettbewerbsfähigen Preise und hervorragenden Kundenservice. Mit der Eröffnung des neuen Lagers in den Niederlanden wird das Unternehmen in der Lage sein, seine Kunden noch besser zu bedienen und sein Wachstum in Europa zu beschleunigen.

Online-Marktplatz mit mehr als 500.000 Artikeln aus allen Kategorien.

Kontakt

homedepotxxl

Guido Leweringhaus

Filderstr 40

47441 Moers

028416562230



http://www.homedepotxxl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.