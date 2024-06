Hologic und Dr. Birgit Adlung: Gemeinsam für fortschrittliche Brustkrebsdiagnostik und -prävention

Neues Mammographiegerät revolutioniert Brustkrebsvorsorge in der Radiologischen Praxis Bad Zwischenahn

Seit Ende letzten Jahres hat sich die Brustkrebsvorsorge in der Radiologischen Praxis Bad Zwischenahn grundlegend verändert. Dank des bahnbrechenden Hologic 3Dimensions Mammographiegeräts mit Tomosynthese können Patientinnen nun von modernster Technologie und verbesserten Diagnosemöglichkeiten profitieren.

Die treibende Kraft hinter dieser wegweisenden Neuerung ist Frau Dr. Adlung, die Leiterin der Praxis. Ihre Vision, die Brustkrebsdiagnose präziser und zugänglicher zu gestalten, führte zur Anschaffung. In einem Exklusivinterview äußerte sich Frau Dr. Adlung enthusiastisch über die Möglichkeiten des neuen Mammographiegeräts: „Die Tomosynthese erlaubt uns, dreidimensionale Bilder der Brust zu erstellen, was die Detektion von kleinen Läsionen und Tumoren deutlich verbessert. Dadurch können wir eine frühzeitige Diagnose stellen und die Behandlungschancen für unsere Patientinnen signifikant erhöhen.“

Die Hologic 3Dimensions Technologie zeichnet sich nicht nur durch ihre verbesserte Bildqualität aus, sondern auch durch ihre Patientenfreundlichkeit. „Das Gerät ist so konzipiert, dass es den Komfort der Patientinnen während der Untersuchung maximiert“, betont Frau Dr. Adlung. „Wir wissen, dass die Mammographie für viele Frauen eine stressige Erfahrung sein kann, und deshalb war es uns wichtig, ein Gerät zu wählen, das die Untersuchung so angenehm wie möglich gestaltet.“

Die Einführung des Hologic 3Dimensions Mammographiegeräts hat in der Region bereits großes Aufsehen erregt. Patientinnen schätzen die verbesserte Diagnosesicherheit und den höheren Komfort während der Untersuchung. „Es ist beruhigend zu wissen, dass wir Zugang zu einer der fortschrittlichsten Technologien in der Brustkrebsvorsorge haben“, sagt eine Patientin, die kürzlich die neue Technologie in Anspruch genommen hat.

Mit dem neuen Mammographiegerät setzt die Radiologische Praxis Bad Zwischenahn einmal mehr Maßstäbe in der medizinischen Versorgung und unterstreicht ihr Engagement für die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Patientinnen. Frau Dr. Adlung und ihr Team bleiben bestrebt, Innovationen voranzutreiben und höchste Standards in der Radiologie zu setzen.

Über die Radiologische Praxis Bad Zwischenahn:

Die Radiologische Praxis Bad Zwischenahn bietet seit Jahren eine umfassende Palette an radiologischen Leistungen in der Region an. Unter der Leitung von Frau Dr. Adlung setzt das engagierte Team sein Fachwissen ein, um eine erstklassige Versorgung und Betreuung für ihre Patientinnen zu gewährleisten.

Bildmaterial von Frau Dr. Adlung finden Sie hier.

Über Hologic

Hologic ist ein führendes innovatives Medizintechnikunternehmen

im Bereich der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von hochwertigen diagnostischen und chirurgischen Produkten sowie medizinischen Bildgebungssystemen mit Schwerpunkt in der Frauenheilkunde. Die drei Kerngeschäftsbereiche konzentrieren sich auf die Diagnostik, die Bildgebung und die gynäkologische Chirurgie.

Mit einer umfassenden Technologiesammlung sowie einem leistungsstarken Forschungs- und Entwicklungsprogramm engagiert sich Hologic seit seiner Gründung im Jahr 1985 für eine bessere Lebensqualität. Dafür nutzt Hologic modernste Wissenschaft als Grundlage, damit medizinische Fachkräfte mit immer größerer Sicherheit die richtige Diagnose und Therapie für Patientinnen finden. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Marlborough, im US-Bundesstaat Massachusetts.

