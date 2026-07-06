Hollywood meets Hundenapf: Josera Petfood startet internationale „Supergirl“-Kampagne mit Warner Bros.

Fränkischer Tiernahrungshersteller wird Marketing-Partner des neuen DC-Films

Kleinheubach, 06. Juli 2026 – Anlässlich des deutschen Kinostarts von „Supergirl“ am 25. Juni geht Josera Petfood eine internationale Marketingkooperation mit Warner Bros. ein. Als exklusiver Petfood-Partner des Films hat der Tiernahrungshersteller aus Unterfranken das kreative Kampagnenkonzept vollständig in-house entwickelt. Die Kampagne ist bereits gestartet und läuft bis Ende Juli 2026 in Deutschland, Österreich und Polen.

In Deutschland wird sie crossmedial über TV, YouTube, Digital, Social Media, eine Landingpage und den Online-Shop ausgespielt. In Österreich und Polen liegt der Schwerpunkt auf digitalen Kanälen und Social Media.

Wenn Supergirls Hund auf den Hundenapf trifft

Josera Petfood greift Motive aus dem „Supergirl“-Universum auf und überträgt sie auf den Alltag von Hundehaltern. Filmfans erkennen die Referenz sofort — für alle anderen funktioniert die Kampagne auch ohne Vorwissen.

Dreh- und Angelpunkt ist Krypto, der Hund von Supergirl. Über diese Figur rückt Josera Petfood Hunde als Helden des Alltags in den Mittelpunkt und inszeniert das eigene Hundefuttersortiment mit visuellen Elementen der Superheldenwelt. Claims wie „Für deinen Helden“ oder „Superheldenfutter? Musst du nicht im Universum suchen“ verbinden Filmwelt und Markenversprechen.

„Als mutige Marke setzen wir von Josera bewusst auf kreative Ideen und unkonventionelle Formate. Das gehört fest zu unserer Markenidentität. Die Zusammenarbeit mit Warner Bros. ist für uns eine Premiere. Wir hoffen, damit international Aufmerksamkeit zu gewinnen und empfinden bereits jetzt große Freude an dieser Kampagne“, sagt Stefan Seitz, International Head of Marketing & Brands bei Josera Petfood.

Josera und Hollywood: Eine wachsende Partnerschaft

Für Josera Petfood ist die Zusammenarbeit mit der Filmbranche kein Neuland: Mit „Lassie – Ein neues Abenteuer“ hat das Unternehmen bereits eine Kinoproduktion begleitet. Mit „Supergirl“ folgt nun die erste international angelegte Kampagne — und erstmals eine Kooperation auf globaler Studioebene.

Über Josera Petfood

Josera bedeutet Leidenschaft – für unsere Hunde, Katzen und Pferde sowie für höchste Super Premium Qualität. Als Profi für Tiernahrung bringt Josera Petfood 85 Jahre Erfahrung mit. Und die setzt das Team dafür ein, unsere Vierbeiner ein ganzes Leben lang mit bedarfsgerechtem Futter zu versorgen: Vom Welpen und vom Kitten bis zum Senior, vom gemütlichen Genießer bis zum Sportler – auch bei ganz besonderen Ansprüchen.

Dabei kommen keinerlei gentechnisch veränderte Inhaltsstoffe zum Einsatz. Außerdem wird bei jeder Rezeptur auf den Zusatz von künstlichen Farb- und Aromastoffen verzichtet. Beste Rezepturen, hochwertige Zutaten, eine moderne Produktion sowie kontinuierliche Qualitätskontrollen im eigenen Labor gewährleisten höchste Akzeptanz und Verträglichkeit. Das ist Josera – petfood with passion.

Mehr Informationen unter: www.josera.de

Über ERBACHER the food family

Das Familienunternehmen mit Sitz in Kleinheubach entwickelt und produziert seit 85 Jahren hochwertige Nahrung für Mensch und Tier. Als Vordenker in dritter Generation setzt ERBACHER the food family auf die starken Marken Josera, Green Petfood, JOSI, Bavaro, ERBACHER Food Intelligence sowie auf innovative Ansätze in der Lebens- und Futtermittelproduktion. Mit über 1.000 Mitarbeitenden an vier Standorten weltweit sind die Produkte in fast 90 Ländern erhältlich.

Mehr Informationen unter www.food.family

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Bildquelle: Josera Petfood