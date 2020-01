Holiday Inn Lübeck: Neue Wege gegen den Fachkräftemangel gehen

28.01.2020. Respekt, Wertschätzung und Freiraum geben. In Zeiten des Nachwuchs- und Fachkräftemangels sind frische Ideen gefragt, um Teams zu schaffen, die sich mit Freude engagieren. So durften die Auszubildenden im Holiday Inn Lübeck ein Abendessen für ihre Familien, Freunde und Lehrer aus der Berufsschule komplett in Eigenregie gestalten.

„Für mich ist wichtig, dass die jungen Leute schon während ihrer Ausbildung Verantwortung übernehmen dürfen und ihre erlernten Fähigkeiten austesten und vor allem auch mit Stolz zeigen dürfen“, betonte Hoteldirektor Christian Schmidt. So erhielten die 16 Auszubildenden ein eigenes Budget für die Veranstaltung und planten das Event vom Vier-Gänge-Menü mit erlesener Weinbegleitung über die liebevolle Dekoration des Restaurants Kochwerk Lübeck bis hin zur stimmungsvollen Live-Musik. Die Azubis kreierten unter anderem Doradenfilet und Jakobsmuschel in Pergament mit Safranrisotto und „Cannoli“ gefüllt mit Tonkabohnen-Mousse als Dessert. Die mehr als fünfzig geladenen Gäste zeigten sich begeistert, von der Leidenschaft der angehenden Fachkräfte. „Ich als DEHOGA Vorstandsvorsitzender stehe hinter dieser Aktion und hoffe, dass weitere Betriebe diese Vorteile erkennen und nachahmen oder wir in Zusammenarbeit mit der IHK eine betriebsübergreifende Aktion planen. Denn die Finanzierung für die Freistellung und Organisationszeit macht sich bezahlt.“, resümiert Frank Denker, Kreisvorsitzender DEHOGA Schleswig-Holstein, nach der Veranstaltung. „Die Identifizierung mit dem Betrieb geht nach so einem Event über den Arbeitnehmer hinaus, denn zu den geladenen Gästen zählen die stolzen Eltern, Lehrer der Berufsschulen und auch Freunde, die die Erlebnisse des Abends gerne nach außen tragen und somit das Image der Gastro-Branche heben.“ Auch Olivia Kempke, 1.Vorsitzende und Geschäftsführerin des Lübeck Management e.V., sieht in der Azubi-Aktion ein richtungsweisendes Beispiel und einen von vielen Bausteinen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels. „Wir brauchen zur Stärkung unseres Tourismus-Standortes motivierte, gut ausgebildete Kräfte, die sich mit Freude einbringen. Diese ungewöhnliche Teambuilding-Maßnahme fördert auf jeden Fall die Verbundenheit mit den Kollegen und auch mit dem Arbeitgeber.“

Durch vielfältige Aktivitäten wie Azubi-Wandertage oder Besuche von Partnerunternehmen fördert das Holiday Inn Lübeck weiter die Bindung der Nachwuchskräfte an das Hotel. „Derzeit spüren wir den Nachwuchsfachkräftemangel nicht mehr so sehr. Wir konnten im vergangenen Jahr zwei Azubis übernehmen und im Februar werden zwei weitere nach bestandener Prüfung im Haus bleiben“, freut sich Christian Schmidt. „Dafür aktualisieren wir aber auch ständig unsere Ausbildungsmethoden und ich versuche durch Kooperationen mit anderen Unternehmen, wie zum Beispiel einer Großwäscherei oder einer Marzipan-Manufaktur, meinem Team immer wieder den Blick über den Tellerrand zu ermöglichen.“

Holiday Inn Lübeck

Im Herzen von Lübeck direkt vor dem historischen Burgtor und seinem Park liegt das 4-Sterne-Superior Hotel Holiday Inn Lübeck. Das von der Pandox Lübeck GmbH betriebene Hotel verfügt über 159 modern eingerichtete Zimmer und Suiten. Alle Zimmer sind klimatisiert und bieten kostenloses Wi-Fi, Flat-TV, Kaffee/Tee-Set und einen komfortablen Arbeitsbereich. Die Superior-Zimmer verfügen über Parkblick und eine Minibar. Insgesamt elf technisch hochwertig ausgestattete Konferenzräume auf 650 Quadratmetern Fläche überzeugen mit vielseitigen Tagungskapazitäten. Eine Auszeit vom Alltag verspricht der großzügige Fitness- und Wellnessbereich mit Innenpool. Das Team aus dem weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten à la carte-Restaurant „Kochwerk Lübeck“ verwöhnt im ansprechenden Ambiente mit hausgemachten Spezialitäten – auch auf der weitläufigen Sommerterrasse. Signature Cocktails und andere Drinks werden in der hauseigenen Bar kreiert. Alle kulinarischen Köstlichkeiten können auch außer Haus mit dem „Catering by Kochwerk Lübeck“ mit Kapazitäten bis 2.000 Personen geordert werden – für den puren Genuss.

