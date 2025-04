Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG, steigt in den Markt für Parkhaus Immobilien ein

Parkhaus Immobilien: Holger Ballwanz unterstützt Investoren und Betreiber bei diskreten Off Market Transaktionen

Holger Ballwanz, Immobilieninvestor und Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), erweitert das Engagement der etablierten Immobiliengesellschaft strategisch und steigt mit seinem Team in den wachsenden Markt für Parkhaus Immobilien ein.

Die REBA IMMOBILIEN AG begleitet zudem Investoren und Betreiber von Parkhaus Immobilien bei Ankauf, Verkauf und Vermittlung – diskret und effizient über ein exklusives Netzwerk im Off Market Segment.

REBA IMMOBILIEN AG – Off Market Spezialist für Gewerbeimmobilien

Mit Standorten in Deutschland und der Schweiz zählt die REBA IMMOBILIEN AG zu den bekannten Spezialisten im Bereich Off Market Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen erweitert seinen Fokus nun gezielt auf Parkhaus Immobilien und bietet individuelle Lösungen für Investoren, Eigentümer und Betreiber, die in diesem Bereich wachsen, Parkhaus Immobilien diskret verkaufen oder ihr Portfolio neu ausrichten möchten.

Strategischer Fokus: Parkhaus Immobilien in Großstadtlagen mit über 100 Stellplätzen

Im Fokus der Aktivitäten stehen Parkhaus Immobilien in urbanen Ballungszentren mit hoher Nachfrage und mehr als 100 Stellplätzen. Diese Immobilienklasse bietet Investoren und Betreibern nachhaltige Renditeperspektiven – insbesondere in Städten, in denen der Parkdruck steigt und Mobilitätskonzepte der Zukunft neue Anforderungen an Parkflächen stellen.

„Der Markt für Parkhaus Immobilien entwickelt sich dynamisch. Wir sehen hier ein großes Potenzial für uns und Investoren, die langfristige und renditestarke Assets suchen“, erklärt Holger Ballwanz. „Unsere Aufgabe ist es, diese Objekte frühzeitig zu identifizieren und diskret an die richtigen Partner zu vermitteln – oder sie für unseren eigenen Bestand zu erwerben.“

Vernetzung & Vermittlung: Investoren und Betreiber für Parkhaus Immobilien

Ein besonderer Mehrwert der REBA IMMOBILIEN AG liegt in der Vermittlung von Investoren und Betreibern für Parkhaus Immobilien. Über ein qualifiziertes Netzwerk bringt das Unternehmen Eigentümer mit passenden Geschäftspartnern zusammen – sei es für den Verkauf, die gemeinsame Entwicklung oder die langfristige Verwaltung von Parkhaus-Objekten.

Off Market Parkhaus Immobilien: Diskret. Effizient. Renditestark.

Die REBA IMMOBILIEN AG steht für diskrete Off Market Transaktionen im Bereich Gewerbeimmobilien.Jedes Projekt wird individuell geprüft, professionell betreut und auf den wirtschaftlichen Erfolg aller Beteiligten ausgerichtet. Ziel ist es, den größtmöglichen Mehrwert für Eigentümer, Investoren und Betreiber zu schaffen – mit maximaler Diskretion und nachhaltiger Strategie jetzt auch im Bereich Parkhaus Immobilien.

Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein bekannter Immobilieninvestor, Bauträger und Projektentwickler. Mit Fokus auf Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreut das Unternehmen Investoren und Betreiber von Parkhaus Immobilien sowie weiteren Gewerbeobjekten mit maßgeschneiderten Lösungen.

Weitere Informationen über Parkhaus Immobilien und die REBA IMMOBILIEN AG:

www.reba-immobilien.ch

www.parkhaus-immobilien.com

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.