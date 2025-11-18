Holger Ballwanz Immobilien vermittelt Betreiber für ASOG Wohnen in Berlin

Holger Ballwanz Immobilien erweitert sein Leistungsportfolio im Bereich sozialorientierter Immobilien und vermittelt ab sofort verstärkt Betreiber für ASOG Wohnen in Berlin.

Holger Ballwanz Immobilien ( www.ballwanz.immobilien) unterstützt Kommunen, Immobilieneigentümer und Investoren dabei, geeignete Betreiberstrukturen für ordnungsrechtliche Unterkünfte schnell, diskret und zuverlässig zu identifizieren.

Dank eines weitreichenden Netzwerks aus professionellen Betreibern für Sozialimmobilien, sozialen Trägern und Immobilieneigentümern können dringend benötigte Unterbringungskapazitäten kurzfristig und Off-Market realisiert werden.

Professionelle Betreibervermittlung für ASOG-Wohnen in Berlin

Als etablierter Spezialist im Segment der Betreiberimmobilien vermittelt Holger Ballwanz Immobilien Betreiber für ASOG Wohnen, die den spezifischen Anforderungen der ordnungsrechtlichen Unterbringung gerecht werden. Ziel ist es, Immobilien, die für ASOG-Zwecke geeignet sind, schnell und effizient mit qualifizierten Trägern zu verbinden.

ASOG-Wohnen umfasst Unterkünfte, die gemäß dem Berliner Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG Bln) bereitgestellt werden. Diese Einrichtungen dienen der kurzfristigen und sicheren Unterbringung von Menschen in akuten Wohnungsnotlagen, oftmals nach Wohnungsverlust. Professionelle Betreiberstrukturen sind entscheidend, um eine sichere, geordnete und bedarfsgerechte Unterbringung in diesen sensiblen Einrichtungen zu gewährleisten.

Diskrete Off-Market-Vermittlung: Betreiber für ASOG Wohnen in Berlin

Holger Ballwanz Immobilien setzt bei der Vermittlung von Betreibern für ASOG Wohnen bewusst auf Off-Market-Prozesse. Eigentümer profitieren von Vertraulichkeit und schnellen Entscheidungen, Kommunen von zügig aktivierbaren Kapazitäten und soziale Träger von langfristig gesicherten Partnerschaften. Die diskrete Vermittlung ermöglicht effiziente Lösungen ohne öffentliche Ausschreibungen oder langwierige Marktprozesse.

ASOG-Unterkünfte als Teil der Sozialimmobilien

ASOG-Unterkünfte zählen zu den Sozialimmobilien, da sie einer sozialen, kommunalen oder gemeinnützigen Nutzung dienen und Menschen in besonderen Notlagen unterstützen. Die ordnungsrechtliche Unterbringung stellt ein zentrales Element der kommunalen Daseinsvorsorge dar, entsprechend hoch sind die Anforderungen an Betreiber, Strukturqualität und Objektbeschaffenheit.

Investoren- und Betreiberpartnerschaften für ASOG-Objekte mit Off-Market-Strategie

Holger Ballwanz Immobilien stärkt mit seiner Off-Market-Strategie gezielt die Entwicklung und Betriebsfähigkeit von Einrichtungen des ASOG-Wohnens in Berlin. Durch den Zugang zu einem exklusiven Netzwerk von Immobilieninvestoren, sozialen Trägern und Betreibergesellschaften können Projekte schnell, bedarfsgerecht und professionell umgesetzt werden. Das Unternehmen unterstützt Kommunen und Eigentümer dabei, tragfähige Betreiberpartnerschaften aufzubauen und bestehende Ressourcen optimal zu nutzen.

Holger Ballwanz Immobilien & REBA IMMOBILIEN AG: Gemeinsames Netzwerk für Sozialimmobilien

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien sowie Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG. Beide Unternehmen bündeln ihre Expertise in einem leistungsstarken Netzwerk, das die Vermittlung von Investoren und Betreibern für Sozialimmobilien effizient, diskret und auf höchstem Qualitätsniveau ermöglicht.

Die Kooperation vereint tiefes Branchenwissen, langjährige Markterfahrung und einen direkten Zugang zu institutionellen wie privaten Marktakteuren. Das Netzwerk schafft optimale Voraussetzungen für die Realisierung sozialrelevanter Immobilienprojekte, die Etablierung stabiler Betreiberstrukturen und den Aufbau nachhaltiger Partnerschaften.

Leistungen für Eigentümer sozialorientierter Immobilien

Eigentümer von Immobilien, die für ASOG-Wohnen oder andere Sozialimmobilien infrage kommen, profitieren unter anderem von:

– Off-Market-Betreiberakquise

– Standort- und Objektanalyse

– Beratung zu Miet- und Pachtmodellen

– Entwicklung von Betreiber- und Nutzungskonzepten

– Vermittlung zwischen Eigentümern, Kommunen und Trägern

– Begleitung bei Betreiberwechseln

Holger Ballwanz Immobilien vermittelt Betreiber, die langfristige Stabilität, fachliche Kompetenz und kommunale Akzeptanz gewährleisten.

Leistungen für Betreiber sozialer Einrichtungen

Auch soziale Träger und Betreiber werden umfassend unterstützt:

– Suche nach geeigneten Off-Market-Liegenschaften

– Zugang zu Eigentümern und Investoren

– Entwicklung tragfähiger Betreiber- und Nutzungskonzepte

– Beratung zu Verträgen, Pacht- und Mietmodellen

– Begleitung bis zur erfolgreichen Übernahme

Kontakt – Betreibervermittlung für ASOG Wohnen

Holger Ballwanz Immobilien und die REBA IMMOBILIEN AG stehen für Anfragen rund um Sozialimmobilien, ASOG-Wohnen und Off-Market-Vermittlungen jederzeit zur Verfügung.

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.