Holger Ballwanz Immobilien verkauft Supermarkt in Bayern im Off-Market-Verfahren an Investor Supermarkt

Diskrete Transaktion erfolgreich abgeschlossen – Käufer, Verkäufer und Verkaufsdetails vereinbaren Vertraulichkeit

Holger Ballwanz Immobilien hat erfolgreich den Verkauf einer Supermarktimmobilie in Bayern abgeschlossen. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines diskreten Off-Market-Verfahrens. Über den Käufer, den Verkäufer sowie die konkreten Verkaufsdetails wurde zwischen den beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. ( www.supermarkt-immobilien.com)

Der Verkauf erfolgte außerhalb öffentlicher Vermarktungskanäle und unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Off-Market-Transaktionen im Bereich der lebensmittelgeankerten Einzelhandelsimmobilien. Gerade bei institutionellen Investoren, Family Offices, Immobiliengesellschaften und Bestandshaltern gewinnt die diskrete Vermarktung von Supermarktimmobilien zunehmend an Relevanz.

„Off-Market-Transaktionen bieten sowohl Verkäufern als auch Investoren erhebliche Vorteile. Eigentümer können sensible Informationen schützen und gleichzeitig gezielt qualifizierte Kaufinteressenten ansprechen. Investoren erhalten Zugang zu attraktiven Immobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden“, erklärt Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz.

Holger Ballwanz Immobilien: Immobilienmakler und Investor für Supermarkt Immobilien im deutschsprachigen Raum

Holger Ballwanz Immobilien agiert als spezialisierter Immobilienmakler und Investor für Supermarkt Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gemeinsam mit der REBA IMMOBILIEN AG kauft das Unternehmen Supermarktimmobilien für den eigenen Immobilienbestand und begleitet Eigentümer, Investoren sowie Handelsunternehmen beim Ankauf, Verkauf und der diskreten Off-Market-Vermarktung von lebensmittelgeankerten Einzelhandelsimmobilien.

Der Fokus liegt auf langfristig vermieteten Supermarktimmobilien mit bonitätsstarken Mietern aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Aufgrund ihrer stabilen Ertragsstruktur und der hohen Bedeutung für die Nahversorgung gelten Supermarktimmobilien als besonders resiliente Anlageklasse im gewerblichen Immobilienmarkt.

„Supermarkt Immobilien zählen zu den stabilsten Segmenten im Einzelhandelsimmobilienmarkt. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten suchen Investoren verstärkt nach nachhaltigen Cashflow-Immobilien mit langfristigen Mietverträgen“, so Holger Ballwanz.

Immobilienmakler für Supermarkt Immobilien

Als spezialisierter Immobilienmakler für Supermarkt Immobilien unterstützt Holger Ballwanz Immobilien Eigentümer und Investoren beim strukturierten Ankauf und Verkauf von Nahversorgungsimmobilien. Neben klassischen Vermarktungsstrategien liegt ein besonderer Schwerpunkt auf diskreten Off-Market-Transaktionen, bei denen Immobilien gezielt an vorqualifizierte Investoren verkauft werden.

Durch ein etabliertes Netzwerk zu Investoren für Supermarkt Immobilien ermöglicht das Unternehmen kurze Entscheidungswege, hohe Transaktionssicherheit und effiziente Verkaufsprozesse.

Investor für Supermarkt Immobilien

Neben der Maklertätigkeit tritt Holger Ballwanz Immobilien auch selbst als Investor für Supermarkt Immobilien auf. Gesucht werden insbesondere langfristig vermietete Nahversorgungsimmobilien mit etablierten Lebensmittelhändlern als Ankermieter in wirtschaftlich stabilen Regionen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz.

Die Kombination aus Makler- und Investorentätigkeit ermöglicht eine realistische Markteinschätzung, strukturierte Transaktionsprozesse und einen direkten Zugang zu attraktiven Investmentmöglichkeiten.

Off-Market-Transaktionen gewinnen weiter an Bedeutung

Ein wachsender Anteil der Verkäufe im Segment der Supermarkt Immobilien erfolgt inzwischen außerhalb öffentlicher Immobilienportale. Diskrete Off-Market-Transaktionen bieten Eigentümern die Möglichkeit, Verkaufsprozesse vertraulich zu gestalten und gleichzeitig gezielt ausgewählte Investoren anzusprechen.

Holger Ballwanz Immobilien nutzt hierfür ein spezialisiertes Netzwerk im Lebensmitteleinzelhandel sowie direkte Kontakte zu nationalen und internationalen Investoren im deutschsprachigen Raum.

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz Immobilien ist ein spezialisierter Immobilienmakler und Investor für Supermarkt Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen begleitet nationale und internationale Investoren sowie Eigentümer bei Ankauf, Verkauf, Vermittlung und Off-Market-Transaktionen von lebensmittelgeankerten Einzelhandelsimmobilien.

Weitere Informationen:

www.supermarkt-immobilien.com

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

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