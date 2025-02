Holger Ballwanz Immobilien: Verkauf von Gewerbeimmobilien mit Forward-Deals

Holger Ballwanz Immobilien unterstützt Bauträger und Projektentwickler beim Verkauf von Gewerbeimmobilien mit Forward-Deals an Institutionelle Investoren, Immobilienfonds, Private Equity Investoren und Family Offices.

Holger Ballwanz Immobilien, Experte für Off-Market-Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz vermittelt erfolgreich Käufer, Verkäufer und Betreiber für den Verkauf von Gewerbeimmobilien mit Forward-Deals.

Holger Ballwanz Immobilien unterstützt Bauträger und Projektentwickler in Deutschland, Österreich und der Schweiz beim Verkauf von Gewerbeimmobilien mit Forward-Deals. Die Expertise reicht von der Vermittlung von Ankauf und Verkauf bis hin zur Vermietung und Verpachtung von Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen agiert dabei als Bindeglied zwischen Immobilienbesitzern, Bauträgern und Projektentwicklern sowie Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Besonders im Bereich der Off-Market-Transaktionen hebt sich Holger Ballwanz Immobilien als vertrauenswürdiger Partner hervor.

Forward-Deals für den Verkauf von Gewerbeimmobilien: Eine attraktive Investitionsstrategie

Forward-Deals sind Verträge, bei denen der Kaufpreis einer Gewerbeimmobilie erst bei deren Fertigstellung gezahlt wird. Diese Art von Deals bietet sowohl Verkäufern als auch Käufern strategische Vorteile. Institutionelle Investoren, Immobilienfonds sowie Private-Equity-Gesellschaften profitieren von dieser Möglichkeit, ihre Portfolios durch die Zusammenarbeit mit Bauträgern und Projektentwicklern langfristig zu erweitern und von der Wertsteigerung der Immobilie zu profitieren.

Verkauf von Gewerbeimmobilien mit Forward-Deal

„Forward-Deals für Gewerbeimmobilien bieten Investoren eine hervorragende Gelegenheit, sich bereits vor der Fertigstellung einer Immobilie mit einer langfristig attraktiven Rendite zu positionieren. Besonders in den großen Metropolen in Deutschland, wie Berlin, München, Hamburg und Frankfurt, zeigen sich die Vorteile dieser Strategie besonders klar“, erklärt Holger Ballwanz, Geschäftsführer von Holger Ballwanz Immobilien.

Investorengruppen, die in Forward-Deals investieren

Investorengruppen, die in Forward-Deals im Bereich der Gewerbeimmobilien investieren, sind vielfältig. Zu den wichtigsten gehören:

– Institutionelle Investoren: Versicherungsunternehmen und Pensionskassen, die stabile und langfristige Investitionen suchen, sind häufig in Forward-Deals involviert.

– Immobilienfonds: Open-Ended Real Estate Funds und Closed-Ended Real Estate Funds nutzen Forward-Deals, um vom Wertzuwachs einer Immobilie über Jahre hinweg zu profitieren.

– Private Equity Investoren und Family Offices: Diese Investorengruppen sind oft auf der Suche nach renditestarken und risikoreichen Projekten und sehen in Forward-Deals eine Chance für zukünftige Wertsteigerungen.

– Bauträger & Projektentwickler: Diese schließen oft Forward-Deals ab, um ihre Immobilienprojekte zu finanzieren und Risiken zu minimieren.

Die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien im DACH-Raum und nach dem Verkauf von Gewerbeimmobilien mit Forward-Deals

Vor allem in den deutschen Metropolen, aber auch in attraktiven Städten in Österreich und der Schweiz, verzeichnet der Markt für Gewerbeimmobilien eine gute Nachfrage. Städte wie Berlin, München, Frankfurt und Hamburg sind bevorzugte Zielmärkte für große Investoren. Der Markt für den Verkauf von Gewerbeimmobilien mit Forward-Deals ist aufgrund dieser attraktiven Städte besonders aktiv.

„Der DACH-Raum bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für Investoren, die auf langfristige Wertsteigerung setzen. Durch unsere umfangreiche Marktkenntnis und unser Netzwerk können wir Investoren und Verkäufer erfolgreich zusammenbringen, um von der aktuellen Marktlage zu profitieren“, so Holger Ballwanz weiter.

Holger Ballwanz Immobilien – Partner für Off-Market Gewerbeimmobilien und den Verkauf von Gewerbeimmobilien mit Forward-Deals

Das Unternehmen ist bekannt für seine Spezialisierung auf Off-Market-Transaktionen im Bereich Gewerbeimmobilien. Holger Ballwanz Immobilien vermittelt nicht nur Verkäufe und Käufe von Bestandsimmobilien, Neubauten und Projektentwicklungen, sondern auch Vermietungen und Verpachtungen. Dabei steht die maßgeschneiderte Beratung der Eigentümer und Investoren stets im Mittelpunkt.

Kontakt und weitere Informationen über den Verkauf von Gewerbeimmobilien mit Forward-Deals

Interessierte können sich auf der Website über Holger Ballwanz Immobilien und den Verkauf von Gewerbeimmobilien mit Forward-Deals informieren:

www.ballwanz.immobilien

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.