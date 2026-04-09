Holger Ballwanz Immobilien: Spezialisierter Partner für die diskrete Vermittlung von Off-Market-Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz: www.off-market-gewerbeimmobilien.com

Mit einem klaren Fokus auf Vertraulichkeit, Exklusivität und ein starkes Netzwerk bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für Eigentümer, Investoren und Betreiber.

Off-Market-Gewerbeimmobilien werden bewusst ohne öffentliche Vermarktung angeboten. Stattdessen erfolgt die Vermittlung gezielt über ein etabliertes Netzwerk qualifizierter Investoren und Betreiber. Dieses Vorgehen ermöglicht maximale Diskretion, schützt sensible Unternehmensdaten und reduziert gleichzeitig den öffentlichen Preisdruck.

Das Unternehmen betont, dass seine Kunden von einem direkten Zugang zu exklusiven Immobilien-Opportunitäten sowie einer effizienten und vertraulichen Transaktionsabwicklung profitieren.

Umfassende Leistungen für anspruchsvolle Kunden im Bereich der Off-Market-Gewerbeimmobilien

Das Leistungsspektrum von Holger Ballwanz Immobilien umfasst:

– Ankauf von Off-Market-Gewerbeimmobilien

– Diskrete Verkaufsstrategien

– Individuelle Verpachtungslösungen

– Off-Market-Vermittlung ohne öffentliche Ausschreibung

Dabei deckt das Unternehmen eine Vielzahl von Asset-Klassen ab, darunter Bürogebäude,

Handelsimmobilien, Hotelimmobilien, Logistik- und Light-Industrial-Objekte, Pflege- und Sozialimmobilien sowie Spezialimmobilien und Wohnanlagen.

Vorteile von Off-Market-Transaktionen

Off-Market-Deals bieten entscheidende Vorteile:

– Höchste Vertraulichkeit

– Zugang zu qualifizierten Investoren und Betreibern

– Schnellere und effizientere Verhandlungsprozesse

– Wertoptimierte Transaktionen ohne öffentlichen Wettbewerbsdruck

Insbesondere Investoren und Betreiber profitieren vom frühzeitigen Zugang zu exklusiven Investmentmöglichkeiten, die am offenen Markt nicht verfügbar sind.

Starkes Netzwerk in der DACH-Region für Off-Market-Gewerbeimmobilien

Mit einem gewachsenen Netzwerk und enger Anbindung an den Immobilien- und Hospitality-Sektor begleitet Holger Ballwanz Immobilien Transaktionen in einem Volumen von 1 Mio. EUR bis über 100 Mio. EUR. Eigentümer und Bestandshalter erhalten so direkten Zugang zu geprüften Investoren und strategischen Partnern.

Holger Ballwanz Immobilien ist ein auf Off-Market-Gewerbeimmobilien spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Berlin. Der Fokus liegt auf der diskreten Vermittlung hochwertiger Immobilien in der DACH-Region. Das Unternehmen steht für Professionalität, Marktkenntnis und nachhaltige Investmentstrategien.

www.off-market-gewerbeimmobilien.com

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

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