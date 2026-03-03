Holger Ballwanz – Hotel Investments AG

Holger Ballwanz, CEO der Hotel Investments AG, Director Hotel Investments & Hotel Transactions: Fokus: Hotelinvestor, Hotelbetreiber, Hotel Investments, Hospitality-Strategien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Holger Ballwanz, CEO der Hotel Investments AG sowie Director Hotel Investments & Hotel Transactions, zählt zu den erfahrenen Akteuren im europäischen Hotelimmobilienmarkt. Sein unternehmerischer Schwerpunkt liegt auf der Identifikation, Strukturierung und Umsetzung von Hotelinvestments in wirtschaftsstarken Metropolregionen mit klarem Fokus auf nachhaltige Wertsteigerung und operative Exzellenz.

Die Hotel Investments AG zählt gemeinsam mit ihren Partnern zu den renommierten Hotelinvestoren und Hotelbetreibern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen der gezielte Hotelankauf, die strategische Hotelexpansion ihrer Hotelbetreiber-Partner sowie die professionelle Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und der Joint-Venture-Partner.

Strategischer Fokus & Investmentprofil

Die Investmentstrategie konzentriert sich insbesondere auf:

– Erwerb von großen Stadthotels in zentralen Lagen

– Betreiberfreie Bestandsimmobilien mit Repositionierungspotenzial

– Übernahme bestehender Mietverträge

– Off-Market-Transaktionen im Bereich Hotelimmobilien

Ein besonderer Fokus liegt aktuell auf großen betreiberfreien Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Hotel Investments AG sucht für den Eigenbestand, ihre Hotelinvestoren-Partner und Hotelbetreiber weitere geeignete Hotelimmobilien zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern.

Angebote von Hoteleigentümern, Bauträgern und Projektentwicklern können direkt an die Hotel Investments AG gerichtet werden.

Betreiberlösungen & Hospitality-Strategien

Neben der Investmenttätigkeit entwickelt Holger Ballwanz mit der Hotel Investments AG strukturierte Betreiberlösungen, sowohl mit etablierten Marken als auch mit White-Label- und eigenständigen Betriebskonzepten. Ziel ist die optimale Kombination aus Standortqualität, Betreiberkompetenz, Finanzierungsstruktur und langfristiger Exit-Strategie.

Umgesetzt werden unter anderem:

– Langfristige Pachtverträge mit indexierten Komponenten

– Hybrid- und Umsatzpachtmodelle

– Managementverträge mit Performance-Strukturen

– Joint-Venture-Modelle

Die strategische Ausrichtung basiert auf langfristigen Trends im Hospitality-Sektor, darunter Urbanisierung, ESG-Integration, Digitalisierung, Serviced-Apartment-Konzepte sowie flexible Betreiberstrukturen.

Transaktionskompetenz & Marktposition

Als Director Hotel Investments & Hotel Transactions verfügt Holger Ballwanz über umfassende Erfahrung in:

– Strukturierung von Einzel- und Portfolio-Transaktionen

– Investorensyndizierungen

– Betreiberselektion und -vermittlung

– Asset-Management-Strategien

– Performance-Optimierung und Repositionierung

Durch ein persönliches Netzwerk aus Hotelinvestoren, institutionellen Investoren, Family Offices, Hotelbetreibern und Finanzierungspartnern begleitet die Hotel Investments AG Transaktionen von der Marktansprache über Due Diligence und Vertragsstrukturierung bis zum erfolgreichen Closing.

Über Holger Ballwanz: CEO der Hotel Investments AG, Director Hotel Investments & Hotel Transactions

Holger Ballwanz ist CEO der Hotel Investments AG und verantwortet als Director Hotel Investments & Hotel Transactions die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Sein Fokus liegt auf nachhaltigen Hotelinvestments, der Expansion der Hotelbetreiber sowie der Umsetzung wertschöpfender Hospitality-Strategien im deutschsprachigen Raum.

