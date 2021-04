Hola Frühling! Das Son Brull Hotel & Spa feiert den Saisonstart mit einem Rundum-Sorglos-Package

München/ Pollensa, 14. April 2021. Am 28. April 2021 öffnet das Son Brull Hotel & Spa nahe Pollensa im Norden Mallorcas nach langer coronabedingter Pause wieder seine Pforten. Zum Saisonstart hat das Boutique-Hotel am Fuße des Tramuntana Gebirges ein attraktives Package mit drei Übernachtungen inklusive Spa-Behandlungen, Dinnerabenden und weiteren Extras aufgelegt. Highlight ist ein kostenloses Miet-Cabrio für die Dauer des Aufenthalts ab Ankunft am Flughafen – somit lässt sich die Insel mit Wind im Haar und Sonne auf der Haut entspannt entdecken. Ein perfekter Kurzurlaub (ob mit Partner, bester Freundin oder als Muttertagsgeschenk) bei dem es endlich wieder Durchatmen und die Farben und Aromen des Mittelmeers Genießen heißt.

Let”s Spring – Frühling in Mallorcas Norden

Bei Temperaturen um die 20 Grad und Sonne satt lässt sich der lange Winter schnell vergessen. Mallorca im Frühling ist ein Fest für alle Sinne. Vor allem im unberührten Norden mit seinen Zitrusplantagen, Olivenbäumen und der malerischen Küste sorgen die intensiven Farben und Düfte für einen unmittelbaren Wechsel in den Urlaubs-Modus. Die Umgebung des Son Brull Hotel & Spa, einem ehemaligen Jesuitenkloster aus dem 18. Jahrhundert, welches behutsam zum Fünf-Sterne-Boutique Hotel umgestaltet wurde, lädt zu Ausflügen ein. Die nahe Serra de Tramuntana gilt als perfekte Spielwiese für Hiker und Biker. Weitläufige Sandstrände und versteckte Buchten sind mit dem Auto in kurzer Zeit erreichbar – am besten entdeckt man die Insel “oben ohne” per Cabrio entlang idyllischer Küstenstraßen und durch charmante Bergdörfer – ein Must-Do für jeden Mallorca Aufenthalt.

Landgut für Genießer – das Son Brull Hotel & Spa

Genuss für alle Sinne ist im Son Brull Hotel & Spa vorprogrammiert. Schon bei Ankunft auf dem imposanten geschichtsträchtigen Anwesen, das von Weinbergen, Olivenbäumen und mediterranen Gärten umgeben ist, atmet man die typischen Aromen der Insel. Die 23 stilvoll eingerichteten Zimmer und vier separaten Villa Suiten mit eigenem Pool und Garten verlässt man nur ungern, obwohl die Anlage mit unzähligen traumhaften Spots aufwartet: ob zur Siesta am Infinity-Pool, beim Frühstück auf der Terrasse im Schatten der Olivenbäume, zum Dinner im 365, dem besten Bio Restaurant der Insel oder zum Aperitif in der historischen Ölmühle, die heute als Tapas & Cocktail-Bar fungiert. Das Spa mit Innenpool verspricht Entspannung mit Blick auf die Weiten der Natur, dank des Einsatzes von Produkten auf rein natürlicher Basis und aus vorwiegend eigenem Anbau.

Das Son Brull Package zum Saisonstart beinhaltet:

-3 Übernachtungen inkl. Frühstück

-60 minütige Wellness-Behandlung nach Wahl (eine pro Person)

-Flasche Champagner und Obstkorb bei Anreise

-À-la-carte-Abendessen

-Abendessen mit Degustationsmenü

-Cabrio Mietwagen für die Dauer des Aufenthalts ab Flughafen

Buchbar ab 1.500 EUR für 2 Personen im Doppelzimmer. Die Preise können je nach Buchungszeitraum variieren.

Weitere Informationen und Buchung unter: www.sonbrulll.com/de

