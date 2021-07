Hoher politischer Besuch bei Baladna DE in Grevenbroich

Hermann Gröhe, MdB, überzeugte sich von erfolgreicher Firmengeschichte und erstklassigen Lebensmitteln

Kapellen, 6. Juli 2021: Hoher Besuch aus dem Berliner Bundestag und dem Düsseldorfer Landtag, war bei Baldna DE, Produzent und Großhändler hochwertiger orientalischer HALAL-Lebensmittel, zu Gast. Hermann Gröhe, unter anderem Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Heike Troles, CDU-Abgeordnete des Landtags Nordrhein-Westfalen aus Grevenbroich, besuchten das Unternehmen. Gröhe war auf Baladna aufgrund der erfolgreichen Integrationsarbeit, für die man auch den Innovationpreis “Rheinland genial” 2021 erhalten hatte, aufmerksam geworden.

Baladna ist Vorbild bei der Integration von Flüchtlingen

Das soziale Engagement ist bei Baladna ein wichtiger Pfeiler der Firmenphilosophie. Das Unternehmen steht für kontinuierliches Engagement im Bereich Integration. Neben der Förderung von sozialen Projekten in der Region, beispielsweise der Lebenshilfe, ist die Integration der syrischen Flüchtlinge in die deutsche Gesellschaft ein persönliches Anliegen von Firmeninhaber Abdulrazak Kattan: “Wir sind ein wachsendes Unternehmen und stellen neben deutschen und türkischen Fachkräften natürlich auch syrische Flüchtlinge ein, die wir bei der Suche einer Wohnung, bei Behördengängen und Fragen des Alltags unterstützen. Eine sinnvolle und sichere Arbeit zu haben ist ein wichtiger Baustein für die Integration in Deutschland, auch so können wir uns bei Deutschland für seine Humanität bedanken.”

Bei einem ausführlichen Rundgang durch die gefüllten Lagerräume, das moderne Web-Shop-Fulfillment-Center und die Verwaltung führte Abdulrazak Kattan angeregte Gespräche mit Hermann Gröhe. Dieser zeigte sich sehr interessiert und beeindruckt von der Firmengeschichte des aus Aleppo, Syrien, geflüchteten Geschäftsmanns, der in nur wenigen Jahren eine hervorragende Erfolgsgeschichte schreiben konnte. 2018 war Kattan – nach seiner Flucht mit 400 Dollar in der Tasche in die Türkei – nach Grevenbroich gekommen, und hatte mit dem Handel von 25 Produkten gestartet.

Der Name Baladna kommt aus dem arabischen und bedeutet HEIMAT. Gemeinsam mit seinem deutschen Geschäftsführer Werner Kraus, vertreibt der engagierte Manager und sein zuverlässiges multikulturelles Team mehr als 300 Produkte in 42 Ländern.

Dazu Gröhe: “Eine wirklich beachtenswerte Leistung. Als Gesellschaft profitieren wir immer wieder von dem Engagement und der Innovationskraft von Menschen aus anderen Kulturkreisen, die in Deutschland eine neue Heimat suchen und sich erfolgreich integrieren.”

Baladna bildet Nachwuchs aus

Bei einer Verkostung der Produkte wie Hummus, dem hochwertigen Baladna Olivenöl und handgefertigten Gebäckspezialitäten, tauschte man sich über viele Themen angeregt aus. Hermann Gröhe zeigte sich zudem erfreut, dass Baladna ab August fünf Abzubildende einstellen wird.

Geschäftsführer Werner Krauss betonte:” Wir sind ein innovatives Unternehmen, so verfügen wir seit November 2020 über einen eigenen Web-Shop und eine eigene App. Damit wird es für unsere Kunden leichter unsere Produkte zu kaufen und sich bequem nach Hause liefern zu lassen. Unsere Spezialitäten erfreuen sich auch bei Veganern wachsender Beliebtheit und so können wir mit unserem eigenen Online-Shop, neben unserem Engagement bei anderen Anbietern wie Rewe, Amazon oder Kaufland, die Nachfrage schnell erfüllen. Wir möchten fünf jungen Menschen nach dieser schweren Corona-Zeit, gerne auch mit Migrationshintergrund, die Gelegenheit geben ein Teil unserer Erfolgsgeschichte zu werden. Gerade bei der Digitalisierung wollen wir die Jugend mit ins Boot holen.”

