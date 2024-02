HOGASEARCH – Sichtbarkeit für Ihr Produkt oder Dienstleistung

Was kann man als Lieferant oder Dienstleister tun um zusätzlich zu den herkömmlichen Wegen wie Messe, Printmedien, eigenes Social Media Marketing zu mehr Sichtbarkeit zu gelangen ? Unsere Empfehlung ist dem HOGASEARCH Netzwerk beizutreten. HOGASEARCH ist der innovative Online Markplatz für die Hospitality Branche.

Hier werden Empfehlungen für innovative und qualitativ hochwertige Produkte zur Gestaltung anspruchsvoller Hotelkonzepte gegeben. Das Besondere an HOGASEARCH ist die selektive Lieferantenauswahl. Nicht Masse steht im Vordergrund sondern die Positionierung besonders innovativer Produkte und die gezielte individuelle Kuratierung dazu.

Nichts ist einmalig und oftmals fällt gerade wegen der Vielfalt im Produktangebot eine Auswahl nicht leicht. Als Hotelier oder auch als planender Architekt, Innenarchitekt ist man deshalb oftmals dankbar einer entsprechenden Empfehlungen zu folgen. Das HOGASEARCH Netzwerk besteht aus handverlesenen Produktpartnern, die im Vorfeld auf Kriterien wie Qualität in der Funktion, Referenzen, Innovation und Kreativität bewertet wurden. Intensive Beschäftigung mit dem Produkt, – bzw. Dienstleistungsthema im Vorfeld der Partnerseitenerstellung gehört zum „Handwerk der Kommunikationsstrategie Entwicklung“ für den jeweiligen Produkt-Partner. Warum und wofür ist ein Produkt empfehlenswert? Welchen Vorteil hat der Hotelier, wenn er sich genau dafür entscheidet? Welche aktuellen Produktneuheiten sollen besonders hervorgehoben werden ?

Welchen Vorteil hat nun die Hospitalitywelt sich für HOGASEARCH zu interessieren?

Die Online-Plattform bietet wertvolle Produktinformationen und ist dabei „selektiv“. Auf der Suche nach Produkten findet man auf der HOGASEARCH Seite ausgewählte Lieferanten für nahezu alle Kategorien für den Bau und Betrieb von Hotels. Darüber hinaus Trend und News aus der Branche.

HOGASEARCH ist professionelles Online Marketing PLUS. Die HOGASEARCH Events bieten den Partnern ein zusätzliches Forum das Unternehmen und Produkte zu platzieren. Fachvorträge und Ausstellungen an ausgewählten Standorten sind beste Gelegenheiten mit dem Fachpublikum ins direkte Gespräch zu kommen.

Der nächste Event findet am 25.4.2024 im Hotel Hacienda Marriott Son Antem auf Mallorca statt. In Kooperation mit EHCG – European Hotelconsulting Group ist hier ein anspruchvolles Programm mit namhafte Referenten und Ausstellern in Vorbereitung. Sichern Sie sich weitere Informationen :

Moderation : Klos-to-you

EHCG- European Hotel Consulting Group

Abonnieren Sie den HOGASEARCH Newsletter

365 Tage Online Messe – Sales & Marketing für die Hospitality Branche D-A-CH und Mallorca.

Kontakt

HOGASEARCH

Brigitte Brünjes

Carrer Marina Gran 30

07640 Ses Salines – Mallorca

0049 152 5422 1453



http://www.hogasearch.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.