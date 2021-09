HOFGARTEN SOLINGEN veranstaltet Schachtage

Faszination Schach mit Großmeister Sebastian Siebrecht

Vom 22. bis 25. September lädt der HOFGARTEN SOLINGEN alle Besucher ein, die beeindruckende Welt des Schachspiels live zu erleben. Unter dem Motto “Faszination Schach” präsentiert der internationale Schachgroßmeister Sebastian Siebrecht ein abwechslungsreiches Mitmach-Programm rund um den beliebten Denksport. Solingens Bürgermeister Thilo Schnor wird zusammen mit Centermanager Ralf Lindl am Mittwoch, dem 22. September um 10 Uhr den Eröffnungszug ausführen. Schirmherr der Veranstaltung ist Oberbürgermeister Tim Kurzbach. “Faszination Schach” findet täglich von 10 bis 20 Uhr im Untergeschoss des HOFGARTEN SOLINGEN neben dem Testzentrum statt. Es gelten die aktuellen Hygienebestimmungen und die 3G-Regel.

“Schach ist Begeisterung pur! Unser Programm “Faszination Schach” bietet unseren großen und kleinen Gästen sowohl Spaß als auch intelligente Unterhaltung”, sagt Ralf Lindl, Center Manager des HOFGARTEN SOLINGEN. “Wir freuen uns, unseren Besuchern dieses spannende Erlebnisangebot bei uns im Center zu machen.”

Faszination Schach: Im Mittelpunkt stehen Kinder und Jugendliche

Vom 22. bis 24. September verwandelt sich der HOFGARTEN SOLINGEN von 10 bis 15 Uhr in eine lebendige Schachschule. Mehr als zehn Kindergruppen und Schulklassen aus Solingen und Umgebung durchlaufen einen bunten Parcours im Erlebnisschach. Nach der Einführung in das königliche Spiel ist Showtime angesagt: Sebastian Siebrecht, der internationale Großmeister und deutsche Schachlehrer des Jahres, Bundesligaspitzen- und Nationalspielerinnen sowie Meistertrainer sorgen mit Show-Wettkämpfen wie “Schlag den Großmeister” im Handicap, Konditionsblitz und Simultanschach für Spaß und Bewegung. Das mehrfach ausgezeichnete Schachlehrprogramm “Fritz & Fertig” lädt zum Gehirnjogging ein. Weltklassepartien werden analysiert und interaktiv ins Center geholt. Zudem dürfen sich die Spielerinnen und Spieler bei den Blitzturnieren, dem Universitäts-Cup und den Qualifikationsturnieren zum HOFGARTEN-Cup auf zahlreiche Gewinne freuen. Am Samstag, dem 25. September wird das Finale mit dem großen Kinderschach-Cup, dem großen Simultan, dem Universitäts- und dem HOFGARTEN-Cup ausgespielt.

Das gesamte Programm von “Faszination Schach” im HOFGARTEN SOLINGEN finden Sie hier.

Mehr über den HOFGARTEN SOLINGEN erfahren Sie hier oder bei Facebook.

Über den HOFGARTEN SOLINGEN

Im Herzen von Solingen bietet das Einkaufszentrum HOFGARTEN SOLINGEN auf drei Ebenen 70 Shops mit einem attraktiven Sortiment, viele Dienstleistungen, Restaurants und 600 Parkplätze. Auf 28.400 Quadratmetern Gesamtmietfläche (GLA) sind angesagte internationale und nationale Einzelhändler sowie lokale Anbieter mit einem hochwertigen Sortiment vertreten. Die Ankermieter sind dm, Edeka, H&M, Saturn, Spiele Max und TK Maxx. Erstklassige Dienstleistungen runden das attraktive Einzelhandelsangebot ab. Der HOFGARTEN SOLINGEN wurde am 24. Oktober 2013 eröffnet. Für das Centermanagement ist die CEMAGG Management GmbH zuständig.

Bildquelle: HOFGARTEN SOLINGEN