HOFGARTEN SOLINGEN startet Aktion ‘Hofgarten Blickfang’

Tipps und Trends per Video

Mode- und Lifestylefans aufgepasst! Am Dienstag, den 27. Oktober startet der HOFGARTEN SOLINGEN die Video-Aktion “Hofgarten Blickfang – einfach vielfältig”. In 14 Filmen präsentiert das Shoppingcenter zusammen mit seinen Shops angesagte Mode-, Lifestyle- und Beautytrends sowie Gourmet- und Gesundheitstipps. Bis zum 18. November werden die Videos auf der Facebook- und Instagram-Seite des HOFGARTEN SOLINGEN sowie auf den digitalen Stelen an den Eingängen im Erdgeschoss, im Basement, an den Rolltreppen und im Food Court des Centers gezeigt. Alle Besucher sind eingeladen, von den zahlreichen Profis aus dem Hofgarten per Video zusätzliche Expertentipps zu erhalten und Inspirationen fĂĽr die Herbstsaison und das persönliche Lieblingsoutfit zu gewinnen. Zugleich unterstĂĽtzt das Centermanagement mit der Aktion die Geschäfte in dem Center. Alle Videos wurden umfassend geplant und von der Agentur Fashion Time International GmbH aus Hamburg mit professionellen Models umgesetzt.

“Unsere Aktion ‘Hofgarten Blickfang’ zeigt, dass unser Center eine groĂźe Shopping- und Service-Vielfalt bietet. Zugleich freuen wir uns, damit unsere Mieter zu unterstĂĽtzen”, sagt Ralf Lindl, Center Manager des HOFGARTEN SOLINGEN. “Unsere Besucher schätzen die groĂźe Auswahl und die Fachberatung in den Geschäften. Daher kommen die Kunden gerne zum Einkaufen in den HOFGARTEN SOLINGEN.”

Viele angesagte Marken aus dem HOFGARTEN SOLINGEN präsentieren sich bei der Aktion “Hofgarten Blickfang – einfach vielfältig”: Darunter Bijou Brigitte, Bonita, Camp David, Christ, Deichmann, Douglas, Ernsting’s family, Hussel, Jack & Jones, La Luna Eiscafe, MyFit24, Reformhaus Bacher, s.Oliver und der S-Point der Sparkasse Solingen.

Mehr ĂĽber den HOFGARTEN SOLINGEN erfahren Sie hier oder bei Facebook und Instagram.

Ăśber den HOFGARTEN SOLINGEN

Im Herzen von Solingen bietet das Einkaufszentrum HOFGARTEN SOLINGEN auf drei Ebenen 70 Shops mit einem attraktiven Sortiment, viele Dienstleistungen, Restaurants und 600 Parkplätze. Auf 28.400 Quadratmetern Gesamtmietfläche (GLA) sind angesagte internationale und nationale Einzelhändler sowie lokale Anbieter mit einem hochwertigen Sortiment vertreten. Die Ankermieter sind dm, Edeka, H&M, Saturn, Spiele Max und TK Maxx. Erstklassige Dienstleistungen runden das attraktive Einzelhandelsangebot ab. Der HOFGARTEN SOLINGEN wurde am 24. Oktober 2013 eröffnet. Für das Centermanagement ist die CEMAGG Management GmbH zuständig.

Kontakt

B. C Neumann PR

Birgit Neumann

KronprinzenstraĂźe 9

40217 DĂĽsseldorf

0211-230 95-901

hofgartensolingen@neumann-pr.de

http://www.neumann-pr.de/

Bildquelle: HOFGARTEN SOLINGEN