HOFGARTEN SOLINGEN eröffnet Corona-Testzentrum

Neues Schnelltestzentrum in Solingen

Am Dienstag, dem 25. Mai hat im HOFGARTEN SOLINGEN in Kooperation mit dem TestExpress-Team der “Covid-19 TestExpress” eröffnet. In dem neuen Corona-Schnelltestzentrum können sich die Besucher, Mieter und Mitarbeiter des Shoppingcenters schnell und einfach auf das SARS-CoV-2-Virus testen lassen. Im Untergeschoss des Centers steht das Team von TestExpress unter der Leitung von Stationsleiter Amin Jabri bereit, um die Point-of-Care-Antigentests – auch Bürgertests genannt – professionell und sicher durchzuführen. Das Testzentrum hat von Montag bis Samstag von 8:00 bis 21:00 Uhr geöffnet. Man kann sich mit und ohne Termin testen lassen, aber auch zu fest gebuchten täglichen Reservierungen.

“Wir freuen uns sehr über die Eröffnung des Testzentrums im Hofgarten, denn der Corona-Schnelltest ist ein wichtiges Mittel im Einsatz gegen die Pandemie”, sagt Ralf Lindl, Center Manager des HOFGARTEN SOLINGEN. “Alle unsere Besucher profitieren von dem neuen Service. Denn mit einem negativen Testergebnis können sie in vielen unserer Geschäfte einkaufen und auch einen Frisör besuchen.”

Corona-Test im Shoppingcenter

Im Testzentrum können sich Personen jeden Alters auf das Corona-Virus testen lassen, auch Kinder unter 14 Jahren, wenn sie von Erziehungsberechtigten begleitet werden. Wichtige Voraussetzungen sind, dass sie keine grippeähnlichen Symptome zeigen und ein Ausweisdokument mitbringen. Das Testergebnis liegt nach 15 Minuten vor und wird direkt via E-Mail oder mit Hilfe eines individuell vor Ort zugeteilten QR-Codes an die Testperson übermittelt. Für Solinger Bürger ist der Test einmal pro Woche kostenlos. Weitere Informationen zu dem Testzentrum auf https://covid-testexpress.de/ sowie auf Instagram via @testexpress_solingen oder Facebook.com/testexpresssolingen.

Über den HOFGARTEN SOLINGEN

Im Herzen von Solingen bietet das Einkaufszentrum HOFGARTEN SOLINGEN auf drei Ebenen 70 Shops mit einem attraktiven Sortiment, viele Dienstleistungen, Restaurants und 600 Parkplätze. Auf 28.400 Quadratmetern Gesamtmietfläche (GLA) sind angesagte internationale und nationale Einzelhändler sowie lokale Anbieter mit einem hochwertigen Sortiment vertreten. Die Ankermieter sind dm, Edeka, H&M, Saturn, Spiele Max und TK Maxx. Erstklassige Dienstleistungen runden das attraktive Einzelhandelsangebot ab. Der HOFGARTEN SOLINGEN wurde am 24. Oktober 2013 eröffnet. Für das Centermanagement ist die CEMAGG Management GmbH zuständig.

Kontakt

B. C Neumann PR

Birgit Neumann

Kronprinzenstraße 9

40217 Düsseldorf

0211-230 95-901

hofgartensolingen@neumann-pr.de

http://www.neumann-pr.de/

Bildquelle: HOFGARTEN SOLINGEN