HÖRST Magazin | Online- und Printmagazin rund ums Hören

HÖRST Magazin | Neues Online- und Printmagazin rund um Hörgesundheit gestartet

Mit https://hoerstmagazin.com/ ist ein neues Magazin an den Start gegangen, das sich umfassend dem Thema Hören widmet. Das HÖRST Magazin bietet fundierte Informationen, praxisnahe Ratgeber und spannende Einblicke in alle Aspekte rund um Hörgesundheit, Hörhilfen, Technik und den Alltag mit Hörproblemen.

Das HÖRST Magazin versteht sich als verlässlicher Begleiter für alle, die ihr Gehör besser verstehen, schützen und fördern möchten. Es greift zentrale Themen aus den Bereichen Schwerhörigkeit & Hörverlust, Hörhilfen & Technik, Hören & Gehör, Hörprobleme im Alltag sowie Leben im Alltag auf und richtet sich damit sowohl an Betroffene als auch an interessierte Leserinnen und Leser. Ergänzend finden sich Beiträge zu alltäglichen Fragen des Älterwerdens sowie zu Themen, die speziell den Alltag von Seniorinnen und Senioren bereichern.

Neben der Online-Version gibt es das HÖRST Magazin auch klassisch als Printausgabe. Diese kann kostenfrei nach Hause bestellt werden. Zusätzlich steht eine digitale Version als PDF-Download bereit – ebenfalls ohne Kosten und direkt zugänglich. Bestell- und Downloadmöglichkeiten finden sich unter https://hoerstmagazin.com/hoerst-magazin/

Breites Themenspektrum mit praktischer Relevanz

Das HÖRST Magazin bietet nicht nur fundierte Beiträge über Ursachen, Symptome und Prävention von Hörbeeinträchtigungen, sondern auch praktische Alltagstipps, Erfahrungsberichte und Orientierungshilfen. So werden komplexe Themen verständlich aufbereitet und mit Bezug zum täglichen Leben vermittelt – von moderner Hörgeräte- Technologie über soziale Aspekte des Hörens bis hin zu Gesundheit, Mobilität und Freizeit.

Wissen für alle – online, digital und gedruckt

Mit dem dreifachen Zugang über das neue Online Magazin HÖRST, der digitalen Ausgabe und der kostenfreien Printversion setzt das HÖRST Magazin auf eine möglichst breite Erreichbarkeit. Damit leistet es einen Beitrag zu mehr Aufklärung und Sensibilisierung rund um das Thema Hörgesundheit.

Weitere Informationen und alle Inhalte unter: https://hoerstmagazin.com/

Das HÖRST Magazin ist ein Online- und Printmagazin, das fundiertes Wissen, praxisnahe Ratgeber und Inspiration rund um Hörgesundheit und das Leben im Alter bietet. Herausgegeben wird das Magazin von der sonoro audio GmbH, einem Unternehmen mit langjähriger Erfahrung im Audiobereich. Mit HÖRST schafft sonoro eine Plattform, die verständlich informiert und Orientierung gibt – digital, gedruckt und kostenfrei zugänglich.

Kontakt

sonoro audio GmbH

Mirco Bornemann

Hammer Landstraße 45

41460 Neuss

021317517545



https://hoerstmagazin.com