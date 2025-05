Hörnchen-Club wächst weiter: Knuspr bietet (werdenden) Eltern jetzt noch mehr Unterstützung im Familienalltag

Hebamme Sissi Rasche & breifreibaby werden Partnerinnen des Vorteilsprogramms

München, 15. Mai 2025 – Der Online-Supermarkt Knuspr entwickelt sein kostenloses Vorteilsprogramm für (werdende) Eltern konsequent weiter. Nach der Einführung der „stillen Lieferung“ und eines überarbeiteten Rabattmodells im Februar 2025 baut Knuspr den Hörnchen-Club nun gezielt zu einer ganzheitlichen Informations- und Serviceplattform aus – mit fundierten Inhalten, starken Partnerinnen und praktischen Angeboten für den Familienalltag.

„Wir möchten junge Mütter und Familien in einer oft sehr fordernden Lebensphase nicht nur zuverlässig mit Lebensmitteln versorgen und ihren Alltag erleichtern, sondern ihnen auch darüber hinaus echten Mehrwert bieten – mit fundierten Empfehlungen, verständlichen Informationen und praktischer Unterstützung“, erklärt Marcus Schlich, stellvertretender Chefeinkäufer bei Knuspr.

Neue Inhalte rund um Ernährung, Produkte und Alltag

Ab sofort profitieren Mitglieder des Hörnchen-Clubs von einem umfangreichen Informationsangebot zu Schwangerschaft, Ernährung und Familienleben – abgestimmt auf fünf Entwicklungsphasen: Schwangerschaft, 0-6 Monate, 6-12 Monate, 1-3 Jahre und 3-12 Jahre. Die Inhalte wurden gemeinsam mit Annina Schäflein und Lena Merz, Gründerinnen des Familienblogs breifreibaby, entwickelt. Die beiden Expertinnen setzen sich seit 2017 für breifreie Beikost und eine familienfreundliche, nährstoffreiche Ernährung ein.

Im Knuspr-Webshop und in der App finden Club-Mitglieder jetzt exklusive breifreibaby-Rezepte für Beikost, Kleinkindgerichte und Familienmahlzeiten – ergänzt durch persönliche Produktempfehlungen. Alle benötigten Zutaten lassen sich mit einem Klick direkt in der passenden Portionsgröße in den Warenkorb legen.

Hebamme Sissi Rasche wird Partnerin des Hörnchen Clubs

Auch Hebamme Sissi Rasche, bekannt aus zahlreichen Medienformaten und Mutter von vier Kindern, wird neue Partnerin des Vorteilsprogramms. Sie teilt ab sofort praktische Inhalte rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und den Alltag mit kleinen Kindern – nahbar, fundiert und ehrlich.

Als besonderes Angebot bietet Knuspr künftig auch 30-minütige Live-Q&A-Onlinesessions mit Sissi Rasche an – exklusiv für Hörnchen-Club-Mitglieder. So erhalten Eltern auch dann Zugang zu qualifizierter Hebammenberatung, wenn sie im persönlichen Umfeld keine Betreuung finden. Ergänzend gibt es die Möglichkeit, anonym Fragen einzureichen, die von Sissi Rasche sowie den breifreibaby-Gründerinnen schriftlich beantwortet werden.

Alle bisherigen Vorteile bleiben erhalten

Die neuen Inhalte ergänzen die bestehenden Hörnchen-Club-Leistungen, die weiterhin bestehen bleiben:

– Kostenfreie Lieferung unter der Woche zwischen 10 und 17 Uhr

– Exklusive Rabatte von bis zu 50 % auf über 60 ausgewählte Produkte, zweiwöchentlich wechselnd

– Bonussystem mit Xtra-Vorteilen: Bei der ersten und zweiten Bestellung im Monat ab 120 Euro erhalten Mitglieder eine zweiwöchige kostenlose Xtra-Mitgliedschaft (Knusprs Loyalty-Programm). Für jede weitere Bestellung über 120 Euro gibt es zusätzlich 5 Euro Cashback.

Die Teilnahme am Hörnchen-Club ist kostenfrei. Erforderlich ist lediglich die Angabe des Geburtsdatums des Kindes oder des errechneten Geburtstermins. Der Hörnchen-Club zählt aktuell rund 24.000 Mitglieder.

Mehr Informationen: https://www.knuspr.de/thema/mehr-als-einkaufen

Weitere Bildmaterialien gibt es hier zum Download.

-Ende-

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel in nur drei Stunden direkt an die Haustür. Mit einem Fokus auf Regionalität umfasst das Sortiment Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Backwaren sowie Produkte des täglichen Bedarfs – von Baby- und Tierartikeln bis hin zu Apothekenprodukten. Dabei setzt Knuspr auf Frische und hat es sich zur Aufgabe gemacht, regionale Landwirt:innen, kleine Betriebe und Hofläden zu unterstützen, indem über drei Viertel der Produkte direkt von Hersteller:innen bezogen werden, ohne Umwege über Großhändler. Aktuell beliefert Knuspr den Großraum München, das Rhein-Main-Gebiet und den Großraum Berlin.

Firmenkontakt

Knuspr | Großer Kern GmbH

Timea Rüb-Scholz

Tal 30

80331 München

+49 170 952 6487



http://www.knuspr.de

Pressekontakt

Openers

Selina Lücke

Oppelner Straße 26

10997 Berlin

01627884558



http://opnrs.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.