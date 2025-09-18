HörCheck Hannover: Kostenlose Hörtests am 26. und 27. September

Initiative für gutes Hören: In mehr als 70 Hörakustik-Geschäften in der Region Hannover können Interessierte Ohren testen lassen.

Region Hannover. „Häh?!?“ „Was hast du gesagt?“ Verkehrsgeräusche, Baustellenlärm, Kindergeschrei, laute Partys oder die Dauerbeschallung im Großraumbüro setzen die Ohren unter Druck. Die möglichen Folgen reichen vom nachlassender Hörsinn bis hin zum Hörverlust. Wer testen lassen möchte, wie gut die eigenen Ohren noch funktionieren, kann am Freitag und Samstag, 26. und 27. September, in einem von über 70 Hörakustik-Fachgeschäften in der Region Hannover kostenlos und in der Regel ohne Terminbuchung einen HörCheck machen. Das Angebot richtet sich an Menschen jeden Alters – von Schüler*innen bis Senior*innen. Infos zu der Aktion von Gesundheitswirtschaft Hannover e.V. in Kooperation mit der Hörregion Hannover findet man auf www.hörcheck-hannover.de – dort sind auch alle teilnehmenden Filialen aufgelistet.

„Die Hörgesundheit hat großen Einfluss auf die Lebensqualität, wird aber leider viel zu häufig vernachlässigt – ein Drittel aller Menschen mit Hörbeeinträchtigung nutzt trotz ärztlicher Empfehlung keine Hörgeräte“, berichtet Frank Kettner-Nikolaus, Geschäftsführer von Gesundheitswirtschaft Hannover e.V. Nils Meyer, Projektleiter der Hörregion Hannover, ergänzt: „Gut hören zu können, ist in so vielen Lebensphasen wichtig – fürs Lernen, fürs Arbeiten, für den Austausch mit anderen Menschen. Deshalb wollen wir möglichst viele dazu bewegen, ihre Ohren testen zu lassen – das geht jetzt an den Aktionstagen in der Region Hannover besonders einfach.“

Im Zuge der „HörCheck Hannover“-Initiative ist das Hörmobil der Fördergemeinschaft Gutes Hören unterwegs und macht mehrfach Station: Im Rahmen der „Wochen der Demenz“ können sich Besucher*innen einer Veranstaltung im Haus der Region am Freitag, 19. September, von 14 bis 16.30 Uhr untersuchen lassen, am Donnerstag, 25. September, steht das Hörmobil von 10 bis 13 Uhr in Neustadt-Mandelsloh und von 14 bis 17 Uhr in Wedemark-Resse. Am Freitag, 26. September, lädt es auf der EXPO-Plaza vor dem Heimspiel der Recken zum Hörtest ein. Und auch Schüler*innen des 8. Jahrgangs der IGS Langenhagen lassen innerhalb der Aktionstage ihre Ohren checken.

Die Aktionen und Termine in der Übersicht:

1) HörCheck für Gesundheitsinteressierte

Freitag, 19.09., 14-16.30 Uhr / Haus der Region, Hildesheimer Str. 18, Hannover

Fokusveranstaltung: Lebensqualität erhöhen – Demenzrisiko senken im Rahmen der Wochen der Demenz

Hörbeeinträchtigungen sind ein Risikofaktor für demenzielle Erkrankungen. An einem Informationsstand können sich Besucher*innen über Hörgesundheit informieren und sich im Hörmobil der Fördergemeinschaft Gutes Hören die Ohren testen lassen.

2) HörCheck für Schüler*innen

Dienstag, 23.09./ IGS Langenhagen, Konrad-Adenauer-Str. 21/23, Langenhagen

Workshops und Hörtests für alle 8. Klassen. Außerdem bietet das Projekt „Töne“ von Hörregion, Leibniz Universität Hannover und Tonstudio Tessmar Experimente rund um Schall, Klang und Akustik an.

3) HörCheck auf dem Land

Donnerstag, 25.09., 10-17 Uhr / „Road-Show“ in Mandelsloh und Resse

10-13 Uhr

Hörtests in Neustadt-Mandesloh vor der St.-Osdag-Apotheke, Amedorfer Str. 31, Neustadt a. Rbge.

Hörtests mit Hörmobil vor Ort in Kooperation mit der Fördergemeinschaft Gutes Hören, der Rieckenbergstiftung-Stiftung Mandelsloh und MAJA (Tagespflege Mandelsloh für Jung und Alt)

14-17 Uhr

Hörtests in Wedemark-Resse auf dem Parkplatz am Frischemarkt Pagel, Altes Dorf 15, Wedemark

Hörtests mit Hörmobil vor Ort in Kooperation mit der Fördergemeinschaft Gutes Hören, dem Frischemarkt Pagel und dem Bürger für Resse e.V.

4) HörCheck beim Event

Freitag, 26.09., 16.30-19 Uhr / EXPO Plaza vor ZAG-Arena

Hörtestaktion zum Handball-Bundesliga-Heimspiel der TSV Hannover-Burgdorf gegen HC Erlangen

Hörtests in Kooperation mit der Fördergemeinschaft Gutes Hören mit Hörmobil auf der Expo Plaza und Infostand im Foyer: Informationen und Gehörschutz

5) HörCheck für die Region Hannover

Freitag, 26.09, & Samstag, 27.09.

Hörtestaktion in allen 75 teilnehmenden Hörakustik-Filialen;

Näheres unter: www.hörcheck-hannover.de

Das Branchennetzwerk Gesundheitswirtschaft Hannover e.V. setzt sich für Gesundheitsförderung und eine Stärkung der regionalen Zukunftsbranche ein. Es hat aktuell 50 Mitglieder mit mehr als 25.000 Beschäftigten, darunter Unternehmen mit der Expertise im Betrieblichen Gesundheitsmanagement, Krankenkassen, Kliniken, Bildungsträger und Pflegeunternehmen. Seit 2018 realisiert das Netzwerk gemeinsam mit der Hörregion Hannover Projekte zur Förderung der Hörgesundheit.

www.gesundheitswirtschaft-hannover.de

Kontakt

Gesundheitswirtschaft Hannover e.V.

Frank Kettner-Nikolaus

Vahrenwalder Str. 7

30165 Hannover

051127032590



http://www.gesundheitswirtschafthannover.de