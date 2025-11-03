Hörbuchsprecher Quereinsteiger werden gesucht

Das Hörbuchsprecher werden ist stark im Kommen: Christian Gera bietet den Hörbuchsprecher Titan Onlinekurs für Alle Interessierten

Wer auch als Quereinsteiger davon träumt, seine Stimme zu seinem Beruf (oder Nebenberuf) zu machen, bekommt jetzt die perfekte Gelegenheit: Der bekannte Hörbuchsprecher, Blogger und Unternehmer Christian Gera ruft in seiner aktuellen Herbstoffensive 2025 zur Teilnahme am beliebten Onlinekurs für angehende Hörbuchsprecher: innen auf.

Pünktlich zum Halloween-Start öffnet Gera die digitalen Tore seines erfolgreichen Online-Trainings auf www.freizeitcafe.info

– und das zu einem unschlagbaren Preis: Weniger als eine Tasse Kaffee pro Tag kostet der Zugang zu diesem umfassenden Lernpaket inklusive Fachbuch, Community-Zugang und praxisnahen Modulen.

Vom Quereinsteiger zum Macher – die Vita von Christian Gera

Christian Gera steht wie kaum ein anderer für kreative Selbstverwirklichung im digitalen Raum. Der gelernte Fachbuchhändler kann seit 2007 nicht die Finger von der Schriftstellerei und dem Hörbuch Sprechen lassen: Das Ergebnis sind über 135 eingesprochene Hörbücher und 7 eigene Bücher, teils Bestseller.

Mit seinem Onlinekurs vermittelt Gera nicht nur technisches Know-how und Sprechtechniken, sondern auch das Mindset, um sich als Sprecher: in ein zweites digitales und finanzielles Standbein aufzubauen – authentisch, praxisnah und mit viel Herzblut wie die Teilnehmer sagen.

Ein goldener Herbst für neue Stimmen bricht an

„Was gibt es Schöneres, als im warmen, goldenen Herbst die eigene Stimme zu entdecken und etwas Neues zu beginnen?“, sagt Christian Gera.

Sein Kurs richtet sich bewusst an Quereinsteiger, die ihre Leidenschaft für Sprache, Bücher und Audio in echte Chancen verwandeln möchten.

Und auch an all diejenigen, die sich ein 2tes, digitales und vor allem finanzielles Standbein in unsicheren Zeiten aufbauen wollen.

Begleitend zur Offensive gibt es ein inspirierendes und sogar gruseliges Willkommens Video auf YouTube hier für alle Hörbuchsprecher-Quereinsteiger.

Mit dem Hörbuchsprecher-Onlinekurs bietet Gera einen praxisorientierten Hörbuchsprecher Selbstlernkurs mit direkter Anbindung an eine engagierte Community die bereits über 310 Interessierte und Lernwillige informiert. Mit wertvollem Fachwissen rund um Stimme, Technik und Vermarktung. Auch hat Christian Gera hier auf www.freizeitcafe.info den Reichweiten-stärksten Blog der Branche erschaffen, auf dem er immer wieder die Neuesten Trends des Hörbuchmarktes soviel viel Praxis-Wissen aus über 20 Jahren preisgibt.

Für Alle, die mit Ihrer Stimme etwas bewegen wollen eine tolle Chance. Nachhaltig und lebendig.

Christian Gera ist Unternehmer, Blogger, Autor und leidenschaftlicher Hörbuchsprecher mit über 135 eingesprochenen Hörbüchern und sieben veröffentlichten Büchern.

Unter dem Label „Hörbuchsprecher Titan“ hat er sich in der deutschsprachigen Hörbuchszene als Stimme und Mentor für Quereinsteiger etabliert.

Mit seiner Plattform www.freizeitcafe.info bietet Gera praxisnahe Onlinekurse, Fachwissen und Community-Support für angehende Sprecher:innen, die ihre Leidenschaft für Sprache in ein zweites, digitales Standbein verwandeln möchten.

