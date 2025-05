Höher, schneller, weiter: Zandvoort wird zum Treffpunkt der Sportcracks

Spektakuläre Hindernisläufe und rasante Rennen auf dem Zandvoort Circuit

Von jeher ist Zandvoort ein Mekka für den Spitzensport. Man denke dabei an Rennklassiker wie den Formel 1 Dutch Grandprix oder an den Redbull Megaloop, bei dem sich die Weltelite im Kitesurfing am Strand von Zandvoort trifft. Doch damit nicht genug. In den kommenden Wochen stehen zwei weitere sportliche Höhepunkte an, die sowohl zum Zuschauen als auch zum Mitmachen einladen: das Hindernisrennen Spartan Race am 24./25. Mai sowie Running und Cycling Zandvoort am 15. Juni.

Wettkampf der Spartaner

Hier wird nicht nur der Körper an seine Belastungsgrenze gebracht, sondern auch der Geist maximal gefordert: Beim Spartan Trifecta Weekend geht es über Hindernisse, die einen das Fürchten lehren. Seien es glatte Steilwände, die überwunden werden müssen, lange Stacheldraht-Tunnel, unter denen es hindurchzukriechen gilt, oder frei hängende Seile, an denen man mehrere Meter hoch hinauf klettern muss. Sowohl bei Teilnehmern als auch bei Zuschauern sind hier gute Nerven gefragt.

Zandvoort mit Hindernissen

Insgesamt stehen an diesem Wochenende drei unterschiedliche Distanzen auf dem Programm. Sie reichen vom „Sprint“ mit einer Strecke von 5 km und 20 Hindernissen bis zum „Beast“ mit 21 km Länge und 30 Hindernissen. Begleitend dazu gibt es in diesem Jahr ein Nachtrennen mit toller Party, ein Kids Race sowie die Klasse Spartan PARA. Die Strecken führen über den Strand, durch die Dünen und das Ortszentrum und enden schließlich auf dem legendären Circuit Zandvoort. Zum Video Spartan Race 2024.

Lauf um die Formel 1-Strecke

Der Asphalt der berühmten Motorsportstrecke von Zandvoort ist auch der Austragungsort des zweiten Events, beim dem Lauf- und Rennradsportler ihre Fähigkeiten miteinander messen können. Am 15. Juni um 9.00 Uhr gehen zunächst die Teilnehmer von Running Zandvoort auf die Strecke. Sie können wählen, ob sie eine Runde von 4,3 km absolvieren oder zwei Runden von insgesamt 8,6 km laufen. Gestartet wird vor der Haupttribüne, das Finish befindet sich in der Boxengasse.

Rennradfahren auf Zeit

Ab 10.45 Uhr ist der Circuit Zandvoort schließlich fest in Händen der Rennradfahrer. Bei Cycling Zandvoort gehen hunderte Radler auf die Strecke. Insbesondere für Zeitfahrer ist dies die perfekte Möglichkeit, um ohne rote Ampeln, Kreisverkehre oder Bodenschwellen das eigene Vermögen auszutesten. Zur Wahl stehen ein 4- oder 8-Stundenrennen, das man allein oder im Team als Staffel absolviert kann. Ein unvergessliches Erlebnis für Freunde, Familie oder Kollegen.

Über Zandvoort:

Zandvoort gehört zu den bekanntesten Badeorten der niederländischen Nordseeküste. Per Bahn ist der „Beach for Amsterdam“ in 25 Minuten von Amsterdam aus zu erreichen, Haarlem liegt sogar nur 15 Minuten Fahrzeit entfernt. Mit rund 34 Strandcafes bietet der 9 Kilometer lange Sandstrand vielfältige Möglichkeiten, einen Tag am Meer zu genießen. Im charmanten Ortskern lädt eine Vielzahl von Shops und Cafes zum entspannten Einkaufsbummel ein, authentische kleine Häuser machen die Historie des ehemaligen Fischerdorfes sichtbar. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe von Dorf und Strand befindet sich die internationale Formel-1-Rennstrecke Circuit Zandvoort. Jährlich finden hier dutzende Motorsportveranstaltungen wie der Dutch Grand Prix, der Historische Grandprix und die Formel-3-Masters statt. Nördlich von Zandvoort erstreckt sich der Nationalpark Zuid-Kennemerland. Das beeindruckende Naturgebiet lädt zu ausgedehnten Radtouren und Spaziergängen ein, bei denen man neben Koniks, schottischen Hochlandrindern auch Wisente entdecken kann. In den ebenfalls an Zandvoort angrenzenden Waterleidingduinen ist zudem der größte Damhirschbestand der Niederlande zu Hause.

