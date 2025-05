Höcker Polytechnik auf der LIGNA 2025

Energiesparende Absaug- und Filtertechnik im Fokus

Seit vielen Jahrzehnten ist die Höcker Polytechnik GmbH aus dem niedersächsischen Hilter a.T.W. (bei Osnabrück) fester und beliebter Anlaufpunkt der Fachmesse LIGNA. Das Unternehmen zählt zu den führenden europäischen Herstellern von Absaug- und Filteranlagen für die Holzbe- und -verarbeitung in Industrie und Handwerk. Auf der diesjährigen LIGNA zeigt Höcker Produktneuheiten, Weiterentwicklungen bekannter Produkte und innovative Projekte aus der industriellen Möbelfertigung, dem Handwerk sowie vielen weiteren Branchen.

Auf der LIGNA 2025 stellt Höcker Polytechnik innovative Lösungen vor, die neue Maßstäbe in der energieeffizienten Maschinenabsaugung setzen. Besonders im Fokus steht der Einsatz der neu entwickelten MultiStar Filteranlagen in Schreinereien und der Möbelindustrie – kombiniert mit Lösungen für mehr Energieeffizienz und Prozessautomatisierung. Zudem werden die neuesten Entwicklungen der Brikettierpressen vorgestellt.

Sind top Oberflächenqualitäten sowohl optisch als auch haptisch gefragt, bieten die Farbnebelabsaugungen für den Werkstattbetrieb und die Lackierzentren für den industriellen Einsatz höchsten Lackierkomfort, auch bei geringem Platzangebot.

Basis einer idealen Lackierung sind optimal vorbereitete Komponenten, hier punktet Höcker Polytechnik mit effizienten Schleiftischen für hohen Arbeitskomfort.

Der Messestand von Höcker Polytechnik in Halle 12/Stand D44 ist für das holzaffine Handwerk, die Holzindustrie und für Möbelproduzenten mit all den Innovationen wieder ein geschätzter und fester Treffpunkt. Insbesondere der persönliche Austausch von Gesprächen und Erfahrungen steht bei Höcker Polytechnik im Mittelpunkt – alle nationalen und internationalen Gäste, Kunden und Partner sowie Behörden-Repräsentanten sind herzlich eingeladen, sich in einer offenen und gastfreundlichen Atmosphäre auszutauschen.

LIGNA 2025, Hannover, 26. bis 30. Mai 2025, Halle 12, Stand D44

Über Höcker Polytechnik:

Seit 1962 konzipiert, plant und baut HÖCKER Polytechnik Anlagen zu Prozessabfallentsorgung und Luftreinhaltung für Industrie- und Handwerksbetriebe. Angefangen bei mobilen Entstaubungsgeräten bis hin zu Großfilteranlagen mit Kapazitäten von mehr als 600.000 m³/h. Weiterhin gehören Brikettierpressen und Zerkleinerungsmaschinen zum Herstellungs- und Lieferprogramm des Unternehmens.

Von Beginn an wurde bei der Projektierung und Herstellung auf hohe Energieeffizienz der Anlagen und Maschinen von HÖCKER Polytechnik wert gelegt. Schon 1962 unter der Firma Günther Höcker oHG wurde durch den Verkauf von sogenannten „Einzelabsaugungen“ im holzverarbeitenden Handwerk der Grundstein für die stetige Weiterentwicklung energiesparender Systeme gelegt. Ein eigener Ventilatorenbau bildete dabei das Herzstück der Produktion.

Mit der ersten Energiekrise wuchs das Unternehmen schnell auf über 50 Mitarbeiter. Heute sind es unternehmensweit über 300 Mitarbeiter, die vom Stammwerk in Hilter am Teutoburger Wald aus und in den regionalen Vertriebsbüros für die Projektierung, den Verkauf und die Herstellung, Montage und Inbetriebnahme der Maschinen und Anlagen verantwortlich sind. Seit 1993 wird das Unternehmen durch Frank Höcker, dem Sohn des Firmengründers geführt.

Einsatz finden die Entstaubungsanlagen und -geräte und Brikettierpressen in zahlreichen Branchen, z.B. in der Holzverarbeitung, in Großdruckereien, Buchbindereien, der Metallverarbeitung aber auch in der Verpackungsindustrie oder im Bereich der Umwelttechnik, z.B. der Recyclingwirtschaft und Biomasseverwertung. Zerkleinerungsanlagen von HÖCKER Polytechnik werden speziell für die Bedürfnisse der Wellpappen- und Kartonagenherstellung hergestellt.

Insgesamt ca. 60.000 Geräte und Anlagen wurden bis heute von der Höcker Polytechnik konzipiert, geplant und gebaut – ein deutlicher Beleg für die hohe Kompetenz und Innovationsfähigkeit des Unternehmens. Sie sind weltweit in der Industrie und im Handwerk im Einsatz.

Hergestellt werden die meisten HÖCKER Polytechnik Produkte im Stammwerk in Hilter a.T.W. und im Werk in Polen, einem Tochterunternehmen. Die hohe Fertigungstiefe sichert eine hohe Flexibilität und kurze Lieferzeiten bei wettbewerbsfähigen Kostenstrukturen. Moderne automatisierte Blechbearbeitungszentren und handwerkliche Fertigung arbeiten dabei Hand in Hand. Ein eigener Steuerungsbau und das komplette Engineering mit eigenen Fachleuten sorgen für eine hohe Funktionssicherheit und den zuverlässigen weltweiten Support.

