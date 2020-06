Hochzeitsbilder trotz Corona?! Hochzeitsfotograf Köln Fototipp

Location: Aachener Weiher

Street: Universitätsstraße 114

City: 50931 – Köln (Germany)

Start: 01.08.2020 16:00 Uhr

End: 01.08.2020 17:00 Uhr

Entry: free

Traumhafte Hochzeitsbilder trotz Corona bzw. Social Distancing?

Die Braut mit ihrer Familie, der Bräutigam während der Vorbereitungen, das Hochzeitspaar vor dem Altar, der Blumenstraußwurf, der Hochzeitstanz, etc. Sind diese und weitere klassischen Hochzeits-Fotomotive trotz Corona-Sicherheitsabstands möglich?

Hochzeitsfotograf Köln Fototipp, Euer Online Portal für Hochzeitsfotografie in Köln liefert Euch die passenden Antworten. Mit Hilfe eines eingeladenen Kölner Hochzeitsfotografen zeigen wir Euch unterschiedliche, einfache Tipps & Tricks, um wunderschöne Hochzeitsbilder trotz Corona-Einschränkungen hinzubekommen.

Datum, Uhrzeit & weitere Infos

Gerade aufgrund der andauernden Situation muss dieser kleine Workshop im Freien stattfinden. Dies ist auch der Grund für eine begrenzte Teilnehmerzahl (max. 10 Teilnehmer). Die Teilnahme ist kostenfrei und erfolgt per E-Mail an info@meinhochzeitsfotograf.koeln. Über eine evtl. Absage (aufgrund der jetzigen Umstände) werden alle Teilnehmer ebenfalls per E-Mail informiert.

Wir freuen uns auf Euch!

Euer Team von Hochzeitsfotograf Köln Fototipp

Hochzeitsfotograf Köln Fototipp: Die passende Inspiration für Top-Weddingfotos, erfahrene Wedding-Profis, klassische Leistungs- bzw. Preispakete, kostenfreie Beratung und mehr! Diese und weitere Infos findest Du auf www.MeinHochzeitsfotograf.Koeln

Kontakt

Hochzeitsfotograf Köln Fototipp

Andres Alvarado

Raderberger Str. 115

50968 Köln

015678 726327

info@meinhochzeitsfotograf.koeln

http://www.MeinHochzeitsfotograf.Koeln

