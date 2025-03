Hochzeit: Der Trend geht zum späteren Ja-Wort

Nehmen sich die Deutschen Friedrich Schillers bekanntestes Gedicht zu sehr zu Herzen? „… Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet! Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang …“ heißt es in Schillers Lied von der Glocke aus dem Jahr 1799. PlusPerfekt ging im Auftrag der Edition Curvy Bride dieser Frage nach.

Das Alter der Ehepartner bei der ersten Hochzeit ist deutlich gestiegen

Denn obwohl sich angeblich alle elf Minuten ein Single über eines der bekannten Online-Datingportale neu verliebt, steigt das Durchschnittsalter der Ehepartner bei ihrer ersten Heirat kontinuierlich an. Bemerkenswerte sechs Jahre älter waren die erwachsenen Personen, die sich in 2023 das Ja-Wort gaben. Vom Alter her der Höchststand in den letzten 30 Jahren.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Welttags der Ehe am 9. Februar 2025 mitteilte, waren Frauen im Jahr 2023 bei ihrer ersten Eheschließung im Schnitt 32,8 Jahre alt. Die Männer waren etwas älter. Sie hatten ein Durchschnittsalter von 35,3 Jahren. Im Vergleich dazu lag vor 30 Jahren, also im im Jahr 1993, das Durchschnittsalter von Frauen bei 26,8 Jahren und von Männern bei 29,2 Jahren.

Altersunterschied der Ehepartner bleibt gleich

Spannend dabei ist, dass zwar das Lebensalter der Heiratswilligen kontinuierlich gestiegen ist, sich jedoch der Abstand vom Alter der Braut zum Bräutigam geringfügig erhöht hat. Waren es damals 2,4 Jahre Unterschied, sind es jetzt 2,5.

