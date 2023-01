Hochwertiges Olivenöl vom griechischen Spezialitäten-Shop

Entdecken Sie die authentischen Aromen der mediterranen Küchen, indem Sie bei Aristos Produkte wie Olivenöl bestellen.

Sie suchen nach einem Olivenöl der höchsten Güteklasse, um ihre Gerichte zu verfeinern und eine aromatische Grundlage zum Frittieren und Anbraten zu Hause zu haben? Dann sollten Sie unbedingt einen griechischen Spezialitäten-Shop, der eine große Auswahl an griechischen Lebensmitteln und Non-Food-Artikeln anbietet, besuchen. Ein solcher Shop, der zudem auf Lieferanten direkt aus Griechenland und eine möglichst nachhaltige Anbauweise setzt, ist Aristos. Hier können Sie authentisch griechische, traditionsreiche Produkte bequem online bestellen, die sonst kaum in deutschen Supermärkten erhältlich sind.

Warum darf hochwertiges Olivenöl in keiner Küche fehlen?

Olivenöl der höchsten Güteklasse – auch als extra nativ bezeichnet – ist ein grundlegender Bestandteil der griechischen Küche und ein wichtiger Exportartikel des Landes. Es wird aus den Früchten der Olivenbäume gewonnen und ist in vielen traditionellen Gerichten, wie zum Beispiel in Salaten, Suppen oder zum Anbraten von Fleisch und Fisch, unverzichtbar. Auch weit über die Mittelmeerregion hinaus genießt extra natives Olivenöl aus Griechenland sehr große Beliebtheit, was neben dem einzigartigen Aroma wohl auch mit der gesundheitsfördernden Wirkung zusammenhängt, die dem Pflanzensaft seit jeher nachgesagt wird.

So reicht die Verwendung bis in die Antike zurück: Damals wurde Olivenöl bereits von Hippokrates von Kos, einem Pionier auf dem Feld der wissenschaftlichen Medizin, für die Behandlung von Patienten eingesetzt. Zudem gilt Olivenöl heute noch als gesunder Lieferant wichtiger Fettsäuren und wird ebenfalls in der Haar- und Hautpflege verwendet.

Wo kann man traditionelles, griechisches Olivenöl bestellen?

Griechisches Olivenöl der höchsten Güteklasse und aus biologischem Anbau kauft man am besten direkt in Griechenland. Dort gibt es zahlreiche lokale Märkte und Geschäfte, die Artikel von einheimischen Erzeugern anbieten und so zum Erhalt traditioneller Produktionsverfahren beitragen. Aber auch, wenn Sie dieses Jahr nicht die Möglichkeit haben, nach Griechenland zu reisen, gibt es eine tolle Alternative – ein griechischer Spezialitäten-Shop im Internet.

Einige dieser Shops – wie der von Aristos – verfügen dabei über hochwertige, authentische Produkte, die direkt von Erzeugern aus der Mittelmeerregion stammen. Somit wird Ihnen hier die Möglichkeit geboten, regionale Spezialitäten aus verschiedenen Teilen Griechenlands zu entdecken, die mediterrane Küche kennenzulernen und gegebenenfalls auch die Erinnerung an einen Griechenlandurlaub wieder aufleben zu lassen. Besonders Olivenöl ist aufgrund der großen Bedeutung in der mediterranen Küche ein Schwerpunkt dieser Shops und kann bequem online bestellt und nach Hause geliefert werden.

Wieso sollte man Olivenöl beim griechischen Spezialitäten-Shop Aristos bestellen?

Der griechische Spezialitäten-Shop von Aristos ist die perfekte Wahl, wenn es darum geht, hochwertiges Olivenöl aus der Mittelmeerregion bequem von zu Hause aus zu bestellen. Um Ihnen ein echtes Qualitätsprodukt anbieten können, reist die Familie Karapatzakis regelmäßig in das kleine Dorf Trikorfo und erntet die Oliven gemeinsam mit ansässigen Landwirten von Hand, ehe anschließend die Verarbeitung in einer modernen Olivenöl-Mühle erfolgt. Da der Produktionsprozess unter Verwendung von rein mechanischen Hilfsmitteln stattfindet und auf umweltfreundliche Methoden geachtet wird, ist sichergestellt, dass das Qualitätsprodukt frei von gesundheitsschädlichen Mineralölrückständen ist.

Durch ihre Tätigkeit hat die Familie im Laufe der Zeit viele weitere Erzeuger von qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und Non-Food-Produkten kennengelernt und diese mit in das Sortiment aufgenommen. Überzeugen Sie sich selbst von der Vielfalt der griechischen Küche im Aristos Spezialitäten-Shop und entdecken Sie Honig, Wein, Tee, Gewürze und mehr direkt aus Griechenland: https://www.aristos-olivenoel.de/.

Ehrlichkeit – Wir sagen dir was du konsumierst und wo deine Lebensmittel herkommen

Transparenz – Herkunft und Rezeptur versuchen wir ohne Hindernisse offenzulegen

Serviceorientiertheit – Wir sind garantiert für dich da, wenn bei deiner Bestellung mal was schief geganen ist

Vertrauen – Wir setzen um was wir versprechen

Fairness – Wir sind auch für unsere Lieferanten und Erzeuger da, wenn mal was nicht klappt. Faire Bezahlung und Spielraum für Investitionen sind ein Muss

Kontakt

ARISTOS Olivenöl

Athanasios Karapatzakis

Uhlandstrasse 33

89542 Herbrechtingen

+49 (0)7324 / 981420

Kontakt@aristos-olivenoel.de

https://www.aristos-olivenoel.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.