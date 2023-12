Hochwertiger Schmuck von Waschbär mit deutschem Flussgold

Das perfekte Geschenk für jeden Anlass

Schmuck von Waschbär …

… weil zeitlose Schönheit auf Nachhaltigkeit trifft. Waschbär präsentiert eine einzigartige Auswahl an Schmuckstücken, die durch ihr vielfältiges Design und ihre umweltgerechte Herstellung überzeugen. Jedes Schmuckstück wird mit Sorgfalt und handwerklichem Geschick von der renommierten Schmuckmanufaktur Guthmann gefertigt.

„Alle Schmuckstücke bestehen aus hochwertigen Materialien und werden mit umweltschonenden Produktionsprozessen in Handarbeit hergestellt. Bei der Auswahl unseres Partners haben wir großen Wert auf seine verantwortungsvolle Beschaffung von Edelmetallen gelegt“, betont Irene Schnarr, Sortimentsmanagerin bei Waschbär. Die Edelmetalle stammen größtenteils aus recyceltem Material von anderen Betrieben in der Region der Manufaktur. Seit den 1980er-Jahren hat die Manufaktur strenge Vorgaben zur Einhaltung ökologischer und sozialer Standards – das ist essenziell für Unternehmen, deren Produkte Waschbär in sein breit aufgestelltes Sortiment aufnimmt. Alle Artikel werden vorab gemäß den strengen ökologischen und sozialen Waschbär-Standards geprüft.

Natürliches Gold aus heimischen Flüssen

Ein besonderes Merkmal des Schmuck-Sortiments ist das verarbeitete Flussgold, das aus der Eder in Nordhessen stammt. Dieses natürliche Gold kommt in Form winziger Nuggets vor und wird durch eine sogenannte Rinnwäsche ohne Zugabe von Chemikalien gewonnen. Das Eder-Golderz enthält etwa 80 Prozent Gold und wird in zwei Stufen zu 999er Feingold weiterverarbeitet, das dann für die Schmuckstücke verwendet wird. Die Schmuckmanufaktur Guthmann vereint bei der Herstellung traditionelles Goldschmiedehandwerk mit konsequenten Nachhaltigkeitsprinzipien, um einzigartige und zeitlose Schönheit zu erschaffen.

Vielfalt für jeden Geschmack

Von eleganter Einfachheit bis hin zu ausgefallenen Designs bietet Waschbär eine breite Auswahl an Schmuckstücken. Ringe, Halsketten, Ohrringe und mehr werden mit Liebe zum Detail gefertigt, um den unterschiedlichen Geschmäckern gerecht zu werden. Ein ganz besonderes Schmuckstück ist hierbei die Kette mit rundem Anhänger aus natürlichem Flussgold in gehämmerter Optik. Mit einem glitzernden Preciosa-Glasstein veredelt, wirkt er besonders edel. Passend dazu gibt es bei Waschbär die Ohrstecker aus natürlichem Flussgold, die auch mit einem Preciosa-Glasstein veredelt sind. Sie wirken unaufdringlich und zart. Wer lieber Silber mag, schmückt sich mit der Silberring-Halskette. Dieses Schmuckstück hat eine wunderbar natürliche Anmutung und begeistert mit seinem hochwertigen Ringanhänger aus 925er Silber mit Flussgoldverzierung. Silber-Liebhaberinnen stecken sich den schmalen Ring aus gedunkeltem 925er Silber auf den Finger. Er ist schmal und zart in der Form, aber markant in der Optik. Der Ring begeistert mit einer kontrastreichen Kombination von mattem Silber und glänzendem Flussgold.

Weitere Informationen und Video-Material über die Arbeitsweise Schmuckmanufaktur Guthmann gibt es im Lieferantenporträt in unserem Waschbär-Onlineshop.

„Schützt, was Ihr liebt!“

Waschbär gehört mit einem rund 6.000 Artikel umfassenden Sortiment zu den größten Versendern für umweltgerechte und sozialverträgliche Produkte im deutschsprachigen Raum. Seit 1987 ist es die Mission von Waschbär, Wissen und Produkte zur Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe sich Alltagshandlungen ganz einfach nachhaltiger gestalten lassen. Waschbär möchte Menschen dafür begeistern, mit ihrem Handeln unsere Welt in all ihrer Vielfalt zu schützen. Das Sortiment umfasst Produkte für die ganze Familie und für viele Lebensbereiche – von Kleidung und Schuhen über Kosmetik, Wasch- sowie Putzmittel und Kinderartikel bis hin zu Haushaltswaren, Heimtextilien und Möbeln.

