Hochwertige Kennzeichnung, Codeprüfung und Benetzung für die Blechfertigung

Der Vollsortimenter REA Elektronik zeigt auf der Blechexpo 2025 seine Profilösungen für die industrielle Produktion

Mühltal, 10. September 2025 – Automatisierte Prozesse zur Kostenreduktion, Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit stehen im Fokus, wenn sich die internationale Blechbearbeitung zum Innovationsmotor Blechexpo 2025 trifft. Der Vollsortimenter REA Elektronik liefert hochleistungsfähige Lösungen für die unverzichtbare Kennzeichnung mit Tinte, Laser oder Etikett, für Codeprüfung und Benetzung: Systeme, Software und Verbrauchsmittel – alles aus einer Hand.

Eine Technologie, mehrere Möglichkeiten für die Blechfertigung – der REA JET HR 2.0 Hochauflösende Tintenstrahldrucker und der REA JET DOD 2.0 Großschrift-Tintenstrahldrucker sind solche Multitalente: Mit verschiedensten Tinten beschriften sie Metallprodukte aller Art – und tragen auch die ölfreien Schmierstoffe von LBI oil free nebelfrei und präzise genau dort auf, wo sie gebraucht werden, ganz ohne jegliches Nachtropfen. Die Stanz-Biegeautomaten bleiben sauber, die gefertigten Teile müssen nicht gereinigt und können umgehend weiterverarbeitet werden. Für kleinerer Bauteile gedacht ist die exakte Dosierung und Applikation mit den digital gesteuerten Düsen des REA JET HR, für die großflächige Benetzung das System REA JET DOD.

Tinten-Kennzeichnung – „Nass in Nass“ oder mit Großschrift

Dank seiner Kartuschentechnologie arbeitet der REA JET HR 2.0 wartungsfrei. Gestochen scharf schreibt er mit Tinte alphanumerische Texte, Logos und auch variable und serialisierte Informationen. Die Kombination von bis zu vier Schreibköpfen macht Kennzeichnungen bis 50,8 Millimeter Höhe möglich. Mit zwei Schreibköpfen bringt der REA JET HR 2.0 mit der „Nass in Nass“-Technologie Etiketteninhalte direkt auf glatte, transparente oder metallische Untergründe. Dafür appliziert er zunächst einen weißen Tintenspiegel und beschreibt ihn umgehend mit schwarzer oder farbiger Tinte, bevor beides gemeinsam trocknet.

Mit pigmentierten und schnell trocknenden Tinten druckt der Großschrift-Tintenstrahldrucker REA JET DOD 2.0 Texte, Daten oder Logos in einer Höhe von 5 bis 140 mm je Schreibkopf auf nicht saugende Oberflächen wie Stahlrohre oder Aluminiumplatten. Für größer dimensionierte Kennzeichnungen können mehrere Schreibköpfe kombiniert werden. Das schnellste System seiner Klasse arbeitet bei Geschwindigkeiten von mehr als 600 m/min und ist zugleich auch das langlebigste – mit verlässlich hervorragenden und kontrastreichen Druckergebnissen, auch bei Vibration und starken Temperaturschwankungen, in staubigen und feuchten Umgebungen.

Laserkennzeichnung – in der Kabine oder „On the Fly“

Selbst auf öligen, korrodierten oder mehr als 1.000 Grad Celsius heißen Oberflächen arbeiten die REA LASER FL Faserlaser zuverlässig und bringen Markierungen in härtere Metalle oder Kunststoffe ein. Die Faserlaser-Modelle REA LASER FL200, FL300 und FL500 zeichnen sich durch eine einfache Integration und offene XML-basierte Automationsschnittstellen aus. Mit gebündeltem Licht schreiben sie auch extrem kleine Texte, Logos und Codes in hoher Auflösung. Ihre intensive und schnelle Tiefengravur kann sogar klassische Prägeanlagen bei der Kennzeichnung von Stahl oder Aluminium ersetzen. Alternativ entsteht die Kennzeichnung durch Anlassen, bei dem das erhitzte Material seine Farbe ändert.

Werden die REA LASER FL in die individuell konfektionierbare REA LASER Markierstation integriert, ist mit ihrem äußerst wandelbaren Konzept die Laserbearbeitung an einem Stand-alone-Handarbeitsplatz bis hin zur voll automatisierten, vernetzten Bearbeitung von Losgröße 1 bis unendlich möglich. Zum Preis eines Serienprodukts können jegliche Parameter nach Kundenbedürfnissen definiert werden – von der Dimension der Prozesskammer über die Laserleistung, Platzierung des Beschriftungsfelds bis zur Material-Zu- und -Abführung.

Speziell für die Schwerindustrie entwickelt wurde das neue, robuste Lasergraviersystem REA LASER HD (Heavy Duty) Faserlaser. Es appliziert auch unter härtesten Bedingungen unverlierbare Laserbeschriftungen und hochwertige Datamatrixcodes in kürzester Beschriftungszeit – mit der Technologie „Laser Marking on the Fly“ auch auf bewegte Bauteile.

Punktgenau mit Farbe, Lack oder Prozessflüssigkeiten

Mit punktgenauer Kennzeichnung beschriften die Signiertechnik-Lösungen REA JET ST metallische Oberflächen, wo industrielle Prozesse Farbmarkierungen erfordern – selbst bei Oberflächentemperaturen von bis zu 1.000 Grad Celsius. Selbst in schwer zugänglichen Bereichen bringen sie ihre Informationen Punkt für Punkt mit Farben oder Lacken auf. Auch für die Signiertechnik haben die REA-Experten ein zweites Anwendungsfeld erschlossen: Schutzlacke, Primer oder Prozessflüssigkeiten zur Vor- oder Nachbehandlung bringen die REA JET ST-Systeme flächig auf metallische Oberflächen auf.

Kennzeichnungen und Codes müssen lesbar und auch korrekt sein, für eine störungsfreie Automatisierung und verlässliche Rückverfolgbarkeit, die Erfüllung internationaler Normvorgaben und anwendungsspezifischer Erfordernisse auf Grundlage der ISO-Normung. Das bestätigen die Code-Prüfsysteme der Produktlinie REA VERIFIER. Direkt markierte Codes auf hochglänzenden, stark reflektierenden Oberflächen verifiziert der REA VeriCube DPM mit integrierter DOME-Beleuchtung. Das universelle, stationäre Prüfgerät liefert selbst bei komplexen 3D-Formen zuverlässige Ergebnisse, um die Druckqualität der Codes zu optimieren und konstant zu halten.

Erleben Sie REA vom 21. bis 24. Oktober 2025 auf der Blechexpo in Stuttgart: Halle 6, Stand 6301

Über REA

REA JET, REA LABEL, REA LASER und REA VERIFIER sind Geschäftsfelder der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme, während REA eCharge Anbieter von Schnellladesäulen ist. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

Im Geschäftsfeld REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com

Im Geschäftsfeld REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder.

Im Geschäftsfeld REA LASER werden Lasersysteme entwickelt und produziert, mit denen Kennzeichnungen auf organische Materialien sowie Kunststoffe, Glas, eloxiertes Aluminium, Metalle aufgebracht oder mittels Farbabtrag in die Oberfläche eingebracht werden. Wesentliche Motive für den Einsatz von Lasersystemen sind der Plagiatschutz und die Rückverfolgung von Produkten durch Unverlierbarkeit der Kennzeichnung.

Im Geschäftsfeld REA VERIFIER werden Codeprüfgeräte zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation.

Alle Produkte von REA JET, REA LABEL, REA LASER und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de

