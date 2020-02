Hochwertige Herrenschuhe in der Größe 48 gibt es in vielen Varianten bei schuhplus

Bei schuhplus Herrenschuhe in modischer Aufmachung auswählen und bestellen

Hochwertige Herrenschuhe in der Größe 48 sind im Handel nur schwer zu finden. Wer auf Nummer sicher gehen und vor allem modische Schuhmodelle bestellen möchte, sollte sich den Shop von schuhplus näher ansehen. Das Unternehmen hat sich auf Schuhe für Damen und Herren mit großen Füßen spezialisiert und bietet seine Modelle für Herren in den Größen 46 bis 54 und für Damen in den Größen 42 bis 46 an. Sämtliche Schuhe sind ausgesprochen modisch und erstklassig verarbeitet und unterscheiden sich nicht von Schuhmodellen in gängigen Größen. Selbstverständlich ist es ebenfalls möglich, die Schuhe vor Ort anzuprobieren und sich dabei beraten zu lassen, denn schuhplus hält seine vielen Schuhmodelle für Herren in Größe 48 und mehr in insgesamt drei Ladengeschäften bereit.

Bei schuhplus Herrenschuhe in Größe 48 in modischer Aufmachung auswählen und bestellen

Es gibt die Modelle für Herren bei schuhplus in Größe 48 in trendigen Farben wie Schwarz, Braun, Dunkelblau oder Grau, welche sich bevorzugt in Büro oder Ausbildung tragen lassen. Dazu gesellen sich verschiedene mehrfarbige Schuhmodelle, denn der Trend geht auch bei den Herren zu auffallenden Schuhen mit Prints oder mit Fantasiemustern. Die mehrfarbigen Schuhe für Herren mit Größe 48 passen dagegen eher in die Freizeit. Für Sport und Spiel mit den Freunden bieten sich Sneaker und Turnschuhe in trendigen Farbnuancen an. Badelatschen für den Sommer, Hausschuhe sowie warme Stiefel für den Winter vervollständigen das breite Angebot bei Schuhplus. Es gib die Modelle in Größe 48 unter anderem von den Herstellern Timberland und Rieker, Mustang Shoes und Fretz Men.

Perfekt verarbeitet und pflegeleicht: Herrenschuhe in Größe 48 bei schuhplus

Gerade bei großen Füßen ist es wichtig, dass die Qualität der Schuhe stimmt. Bei schuhplus gibt es daher ausschließlich hochwertige Schuhmodelle in erstklassiger Verarbeitung, die neben einem weichen Fußbett ebenfalls für einen perfekten Halt des Fußes sorgen. Dazu sind die Modelle ausgesprochen pflegeleicht und lassen sich bei Bedarf mit einem Glattleder- oder Wildlederspray bearbeiten oder mit einem Imprägnierspray schützen.

Am besten gleich im Shop oder in den Filialen nach passenden Modellen Ausschau halten

Herren sollten nicht lange zögern und gleich nach neuen Schuhen in der passenden Größe 48 bei schuhplus Ausschau halten oder alternativ eines der drei Läden des Unternehmens aufsuchen. Die Geschäfte befinden sich am Firmenhauptsitz im Landkreis Verden in Dörverden auf 1100 qm, in Kaltenkirchen im Ohland-Park auf 600 qm (Metropolregion Hamburg) sowie im Landkreis Cloppenburg im Saterland am c-Port auf 800 qm Verkaufsfläche.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.