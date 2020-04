Hochwertige Herrenschuhe Größe 48 – Top Auswahl bei schuhplus

Große Auswahl an Herrenschuhen in XXL

Wer stilvolle Herrenschuhe Größe 48 online kaufen möchte, ist im Shop von schuhplus – Schuhe in Übergrößen genau richtig. Im Online Sortiment erwartet modebewusste Herren eine große Auswahl an unterschiedlichen Schuhen in XXL. Egal ob leger oder für einen besonderen Anlass – bei Europas größtem Fachhandel für Schuhe in Übergrößen ist für jeden Modestil etwas dabei.

Große Auswahl an Herrenschuhen in XXL – online & im Geschäft entdecken

Neben einem großen Online Shop, der modeinteressierte Damen und Herren regelmäßig mit neuen Schuhtrends erwartet, bietet schuhplus seinen Kunden drei stationäre Fachgeschäfte. Wer Herrenschuhe Größe 48 in einer Schuhfiliale kaufen möchte, kommt in Dörverden, in Kaltenkirchen oder im Saterland voll auf seine Kosten. Am Firmenhauptsitz in Dörverden können Damen und Herren, die auf der Suche nach großen Schuhen sind, shoppen was das Zeug hält. Mit einer großzügigen Verkaufsfläche von 1100 qm lässt das Schuhparadies seinen Kunden keine Wünsche offen. Auch in der 600 qm großen Filiale in Kaltenkirchen warten viele trendige Schuhe in XXL darauf, entdeckt zu werden. Wer im Saterland große Schuhe shoppen gehen möchte, ist am C-Port an der richtigen Adresse. Auf einer Verkaufsfläche von 800 qm bietet schuhplus seinen Kunden unterschiedliche, hochwertige Modelle vieler bekannter Schuhmarken.

Sportive Herrenschuhe Größe 48 online shoppen

Wer eine Vorliebe für modische Sneaker hat, wird die große Auswahl bei schuhplus lieben. Im Sortiment befinden sich viele attraktive Markenschuhe für einen perfekten Freizeitlook. Ob von Adidas, von Camel Active, von Mustang oder von der Skater-Marke Vans – die Top Auswahl an großen Sneaker für Herren lässt keine Wünsche offen. Sneaker der Marke Adidas überzeugen durch ihr trendiges drei-Streifen-Design. Ob im zeitlosen Blau, im schlichten Schwarz oder in knalliger Farbe – wer sportliche Herrenschuhe Größe 48 sucht, liegt mit Adidas genau richtig. Herren, die große Sneaker mit klassischem Touch shoppen möchten, sollten einen Blick auf die Auswahl an sportlichen Schuhen der Modelabels Camel Active und Mustang werfen. Ob zur Jeans oder in Kombination mit einer chicen Chino – die Trendsneaker verleihen jedem Outfit eine lässige Note.

Elegante Schuhe in XXL für stilbewusste Herren

Herren, die auf der Suche nach großen Schnürschuhen aus hochwertigem Leder sind, erwartet bei schuhplus ein attraktives Sortiment an unterschiedlichen Modellen. Ob von Josef Seibel, von dem beliebten Schuhexperten Lloyd oder von Timberland – wer stilvolle Business-Schuhe online shoppen möchte, sollte einen Blick auf die umfangreiche Auswahl für Herren werfen. Wer ein Faible für klassische, elegante Schuhe hat, liegt mit Josef Seibel oder Lloyd genau richtig. Wer sich Herrenschuhe Größe 48 mit sportlicher Note wünscht, ist mit einem Business-Schuh der Marke Timberland perfekt gekleidet.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

