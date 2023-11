Hochwertige Drahtbiegeteile: Auf das richtige Material kommt es an

Drahtbiegeteile sind nicht gleich Drahtbiegeteile. Je nach konkretem Einsatzzweck müssen die gebogenen Drahtprodukte unterschiedlichste Anforderungen erfüllen. Entsprechend wichtig ist es, das für die jeweilige Anwendung geeignete Material zu verwenden.Zu den gängigsten Materialen für Drahtbiegeteile gehören:Stahl: Stahldrähte zählen zum häufigsten verwendeten Material für das Drahtbiegen. Sie zeichnen sich durch besondere Festigkeit und Haltbarkeit aus und sind in unterschiedlichen Legierungen und Beschichtungen erhältlich, z.B. verkupfert, verzinkt oder blank.Edelstahl: Der besonders reine Edelstahl ist rostfrei und wird daher für Drahtbiegeteile verwendet, die Korrosionsbeständigkeit erfordern, etwa weil sie der Witterung ausgesetzt sind oder in feuchten Umgebungen eingesetzt werden.Aluminium: In Anwendungen, bei denen das Gewicht eine besondere Rolle spielt, sind häufig Drahtbiegeteile aus Aluminium die erste Wahl, da sie sind besonders leicht und zudem rostfrei sind.Kupfer: Kupfer zeichnet sich durch seine gute elektrische Leitfähigkeit aus. In elektrischen Anlagen und Geräten werden daher oft Kupfer- Drahtbiegeteile verbaut. Auch Drahtbiegeteile für dekorative Zwecke werden häufig aus dem goldrot schimmernden Material (oder alternativ aus Messing) gefertigt.Legierungen: Je nach den spezifischen Anforderungen können verschiedene Metalllegierungen eingesetzt werden, um z.B. die Festigkeit, Elastizität oder Hitzebeständigkeit der Drahtbiegeteile zu erhöhen.“Welches Material wir verwenden“, erklärt Armin Zecevic, Inhaber der DBS Drahtbiege Solutions GmbH, „entscheiden wir in enger Absprache mit unseren Kunden.“ Jeder Produktion gehe eine sorgefältige Analyse des Einsatzzweckes voraus, um beste Qualität der Drahtbiegeteile und höchste Kundenzufriedenheit sicherzustellen, so der Fachmann. Ausführliche Informationen zum Unternehmen und seinen Dienstleistungen in Sachen Drahtbiegen erteilt der Inhaber gerne persönlich (Kontaktdaten siehe unten). Drahtbiegen Allerdings hat sich der Jungunternehmer nicht damit zufrieden gegeben, einige Kundenprojekte einfach als nicht produzierbar abzuweisen, sondern hat nach möglichen alternativen Lösungen gesucht, abseits der schon zur Verfügung stehenden 3 D Technologie. In diesem Zusammenhang entstand ein hauseigener Werkzeugbau um optimierte Lösungen für neue Kundenprojekte anzubieten. Durch eigen gefertigtes Werkzeug als Ergänzung zu bestehenden Biegeautomaten ergeben sich ganz neue Chancen bzw. öffnen sich ganz neue Märkte dür die DBS.Abgerundet wird das neue Angebot mit Verdelung der Drahtbiegeteile bzw. Beschichtung, je nach Kundenwunsch.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

