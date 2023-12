Hochwertige Daunendecken und Kissen

Guter Schlaf ist wichtig. Das gilt nicht nur für Babys, Klein- und Schulkinder, sondern auch für Erwachsene. Nur, wer erholsam und tief geschlafen hat, ist am nächsten Tag ausgeglichen und leistungsfähig. Deshalb hat die Koru Deutschland GmbH unter seiner Marke Koru Style neben hochwertigen Bettdecken und Kissen aus Daunen auch zwei für Allergiker geeignete Kopfkissen im Sortiment.

Die Nachfrage nach natürlichen und hochwertigen Daunendecken ist in den vergangenen Monaten immer mehr gestiegen, berichtet Dr. Wolfgang Höhn, Geschäftsführer der Koru Deutschland GmbH. „Da Eltern merken, dass ihre Kinder dank unserer Daunendecken und der passenden Kissen gut und erholsam schlafen, kamen auch immer mehr Anfragen nach Decken und Kissen für Erwachsene“, so Höhn, der das Unternehmen, das sich auf hochwertige Kinderprodukte mit hohem Funktionsnutzen und modernem, zeitlosen Design spezialisiert hat, 2017 gegründet hat. Deshalb sind seit kurzem unter der Marke „Koru Style“ drei Daunen-Bettdeckenlinien („Superior“, „Premium“ und „Royal“) in jeweils 3 Größen (135×200 cm, 155×220 cm, 200×200 cm) und 4 Wärmeklassen (Sommer, Ganzjahres, Winter, extra warm) im Sortiment zu finden.

Alle Decken sind pflegeleicht und können in der Maschine bei bis zu 60° C gewaschen und anschließend im Trockner getrocknet werden. Sie sind für Hausstauballergiker geeignet und milbenresistent. Selbstverständlich ist die Steppdecke OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert. Die hohe Qualität der in einer in traditionsreichen bayerischen Daunendecken-Manufaktur hergestellten Decken setzt sich auch bei den verwendeten Daunen und Federn fort. Diese stammen ausnahmslos von toten Tieren, ein Lebendrupf findet nicht statt. Egal, ob Sommer-, Winter- oder Ganzjahresmodell – alle Decken sind temperaturausgleichend, feuchtigkeitsregulierend und natürlich atmungsaktiv.

Ergänzt wird dieses Angebot durch acht verschiedene Kissen in unterschiedlichen Härtegraden und Größen. Neben Kissen der Größen 80 x 80 cm hat das Unternehmen auch die Größen 40 x 80 cm im Sortiment. Brandneu stellt Koru Style „Charlie“, ein gut gefülltes Dreikammerkissen vor, das sich insbesondere in der Größe 40×80 cm als Seitenschläferkissen für Ausgewachsene jeden Alters nutzen lässt. Diese Dreikammer-Technologie ermöglicht dank einer stützenden Innenkammer und zwei kuschelweichen Außenkammern jede Nacht ein optimales Schlaferlebnis mit hoher Atmungsaktivität. Die innere Kammer ist mit neuen silberweißen Entenfedern der Klasse 1 (gemäß DIN EN 12934) gefüllt, die beiden äußeren Kammern enthalten Faserbällchen aus hochwertigem Polyester. So kombiniert das Kissen Charlie angenehm weichen Liegekomfort mit deutlich spürbarer Stützkraft – ideal für Seitenschläfer.

Weitere Infos unter https://www.koru-kids.com/collections/fur-eltern

Über die Koru Deutschland GmbH:

Die Koru Deutschland GmbH wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, Familien einzigartige und liebevoll entwickelte Kinderprodukte anzubieten, die einfache Handhabung, Funktionalität und Spaß mit Premium-Qualität verbinden. Unter der Marke Koru Kids bietet das Unternehmen Produkte für Kinder in den lebenswichtigen Bereichen Essen und Schlafen an und engagiert sich, Familien in ihrem Alltag zu unterstützen. Dabei hat das Unternehmen den Anspruch, dass das Unternehmensmotto „FOR KIDS WITH LOVE“ in jedem Produkt sichtbar ist.

