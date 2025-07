HKSH-BV wählt neuen Vorstand

Neues Team an der Spitze des Dachverbands will unabhängige Krebs-Selbsthilfe weiter stärken

Bonn, den 04.07.2025 – Das Haus der Krebs-Selbsthilfe – Bundesverband e. V. (HKSH-BV) hat auf seiner ordentlichen Mitgliederversammlung am 02.07.2025 in Bonn turnusgemäß seinen Vorstand gewählt. Hedy Kerek-Bodden (Frauenselbsthilfe Krebs e. V.) wurde als Vorsitzende in ihrem Amt bestätigt und tritt damit ihre dritte Amtszeit an. Die bisherige stellvertretende Vorsitzende Karin Annette Dick (Bundesverband Kehlkopf- und Kopf-Hals-Tumore e. V.) sowie Schatzmeisterin Sonja Graeser (Deutsche ILCO e. V.) stellten sich nach zwei Wahlperioden nicht erneut zur Wahl. Katharina Kaminski (Mitbegründerin von Melanom Info Deutschland – MID e. V.) ist nun stellvertretende Vorsitzende. Thomas Müller (Bundesverband Kehlkopf- und Kopf-Hals-Tumore e. V.) übernimmt die Aufgabe des Schatzmeisters. Beide verfügen über langjährige Vorstandserfahrung in ihren Verbänden.

Die Vorsitzende Hedy Kerek-Bodden dankte den Mitgliedsverbänden in Namen des Vorstandsteams für das Vertrauen und den bisherigen Vorständinnen für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Mit einer guten Mischung aus Kontinuität und Erneuerung will der neu gewählte Vorstand die bisherige Arbeit fortführen, aber auch neue Impulse setzen. Dazu die Vorsitzende: „Wir möchten gemeinsam mit anderen Akteur:innen der unabhängigen Selbsthilfe die Rahmenbedingungen für Betroffene und ihre Verbände weiter verbessern. Die Stimme der Selbsthilfe soll noch stärker gehört werden, und wir streben eine intensivere Zusammenarbeit mit Politik und Fachgesellschaften an. Besonders freue ich mich, dass wir mit Thomas Müller einen erfahrenen Vertreter eines etablierten Verbands, der auch auf europäischer Ebene aktiv ist, und mit Katharina Kaminski von MID eine Vertreterin eines jungen, engagierten Verbands für die Vorstandsarbeit gewinnen konnten. Von den Digitalisierungserfahrungen werden wir im HKSH-BV alle profitieren.“

Weitere Informationen zu den neuen Vorstandsmitgliedern auf der Website.

Das Haus der Krebs-Selbsthilfe-Bundesverband e. V. (HKSH-BV) wurde 2015 gegründet und vereint zwölf bundesweit unabhängig organisierte Krebs-Selbsthilfeverbände mit etwa 1.500 Selbsthilfegruppen. Sie decken die Krebserkrankungen von über 80 Prozent der ca. 4,5 Millionen Betroffenen in Deutschland ab. Der Bundesverband und seine Mitgliedsverbände geben den an Krebs Erkrankten, den Menschen mit einer erblichen Veranlagung für eine Krebserkrankungen und den Angehörigen eine Stimme. Sie engagieren sich für die Umsetzung ihrer Interessen.

Das HKSH-BV ist gemeinnützig und wird umfassend von der Stiftung Deutsche Krebshilfe gefördert, unter deren Schirmherrschaft sie steht. Es ist unabhängig von Interessen und finanziellen Mitteln der Pharmaindustrie und anderer Wirtschaftsunternehmen des Gesundheitswesens.

Kontakt

Haus der Krebs-Selbsthilfe-Bundesverband e.V.

Bernd Crusius

Thomas-Mann-Straße 40

53111 Bonn

0174-9750801



http://www.hausderkrebsselbsthilfe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.