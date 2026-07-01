HKL präsentiert innovative Produkte und bewährte Lösungen auf der GaLaBau 2026

Hamburg, 01. Juli 2026 – Auf der GaLaBau 2026 präsentiert HKL BAUMASCHINEN innovative Neuheiten und bewährte Lösungen für die vielfältigen Anforderungen im Garten- und Landschaftsbau. Im Mittelpunkt steht ein breites Spektrum moderner Baumaschinen und Geräte zur Miete und zum Kauf – darunter neue Akku-Produkte sowie bewährte Lösungen für den Garten- und Landschaftsbau.

Die Experten von HKL informieren Fachbesucher über Produktneuheiten und Einsatzmöglichkeiten, geben nützliche Anwendungstipps und stellen attraktive Angebote aus dem umfangreichen Sortiment des HKL BAUSHOP vor.

„Die GaLaBau ist für uns wichtig. Der persönliche Austausch mit unseren Kunden liefert immer wertvolle Impulse, die uns helfen, unser Angebot konsequent an den Anforderungen der Praxis auszurichten. So entwickeln wir uns kontinuierlich weiter und schaffen einen echten Mehrwert für unsere Kunden“, sagt Ulf Böge, Ressortleiter Unternehmenskommunikation bei HKL BAUMASCHINEN.

Seit über 55 Jahren ist HKL ein zuverlässiger Partner für den Galabau – diese enge Beziehung zeigt sich auch in der guten Zusammenarbeit mit den bundesweiten Galabau-Fachverbänden. Das Unternehmen bietet ein einmaliges Leistungsspektrum aus Mieten, Kaufen und Service und unterstützt seine Kunden mit hochwertigen Qualitätsprodukten, einfachen Mietvorgängen, transparenten Abläufen und höchster Zuverlässigkeit. Neben Baumaschinen und Arbeitsbühnen umfasst der HKL MIETPARK auch Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme, Stromerzeuger und Fahrzeuge.

Hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit – dafür steht HKL BAUMASCHINEN ( www.hkl24.com; www.hkl-baumaschinen.at). Über 160.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme, Stromerzeuger und Fahrzeuge garantieren höchste Verfügbarkeit der meisten Produkte – und machen HKL zum führenden Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt über 180 Center, darunter Spezialcenter für Raumsysteme, Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen sowie für Strom. Immer dabei sind auch moderne, gut sortierte Baushops mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment an Kleingeräten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial. Rund 1.750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der eigene, schnelle Service vor Ort machen HKL seit über 55 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Im Jahr 2025 erzielte HKL mit seinen Geschäftsbereichen Mieten, Kaufen und Service einen Umsatz von über 480 Millionen Euro in Europa.

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22339 Hamburg – Hummelsbüttel

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