HKL Center Ludwigslust ab sofort an neuer Adresse

Mehr Fläche, ein größeres Maschinensortiment und erweiterte Servicekapazitäten – dafür steht das neue, moderne Center.

Hamburg, 2. März 2026 – Das HKL Center Ludwigslust ist umgezogen! An der neuen Adresse profitieren Kunden aus Mecklenburg-Vorpommern von einer noch größeren Auswahl an Baumaschinen und -geräten namhafter Hersteller sowie vielseitigen Serviceleistungen. Die neue Adresse: Großer Kamp 14, 19288 Ludwigslust.

„Die Infrastruktur in unserem neuen Center ist einfach optimal. Das macht unsere Abläufe noch effizienter und wir können ein deutlich größeres Portfolio an Baumaschinen und modernen Dienstleistungen anbieten“, sagt HKL Niederlassungsleiter Marcel Jenker-Dittmann.

Das neue HKL Center Ludwigslust befindet sich in unmittelbarer Nähe der alten Adresse. Auf rund 6.500 Quadratmetern führt das Center neben dem klassischen Baumaschinensortiment ein erweitertes Angebot an Arbeitsbühnen und Stromerzeugern zur Miete und zum Kauf. Zudem verfügt das neue Center über eine noch größere, moderne Werkstatt für die fachgerechte Wartung und Instandhaltung von Kunden- und Mietmaschinen. Ergänzt wird das Angebot durch den angeschlossenen HKL BAUSHOP mit Kleinmaschinen, Werkzeugen, Baustellenausrüstung und -sicherung sowie umfangreichem Equipment für den täglichen Baustellenbedarf.

Seit über 55 Jahren steht HKL für hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit. Kunden aus den Bereichen Straßen- und Tiefbau, Galabau, Industrie, Handwerk und Kommunen finden in allen Centern eine Vielzahl kompakter Baumaschinen und -geräte zur Miete und zum Kauf. Hinzu kommt eine professionelle Beratung sowie ein umfassender Service. Neben diesem einmaligen Leistungsspektrum und der hohen Angebotsqualität ist die verkehrsgünstige Lage der HKL Center ein klares Plus. Denn gute Erreichbarkeit steht für geringen Zeitaufwand bei der Beschaffung von Baumaschinen und Baugeräten. HKL betreibt heute über 180 Center und wird auch zukünftig weiterwachsen – nachfrageorientiert, verantwortungsvoll und mit Augenmaß.

Hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit – dafür steht HKL BAUMASCHINEN ( www.hkl24.com; www.hkl-baumaschinen.at). Über 160.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme, Stromerzeuger und Fahrzeuge garantieren höchste Verfügbarkeit der meisten Produkte – und machen HKL zum führenden Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt über 180 Center, darunter Spezialcenter für Raumsysteme, Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen sowie für Strom. Immer dabei sind auch moderne, gut sortierte Baushops mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment an Kleingeräten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial. Rund 1.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der eigene, schnelle Service vor Ort machen HKL seit 55 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Im Jahr 2024 erzielte HKL mit seinen Geschäftsbereichen Mieten, Kaufen und Service einen Umsatz von über 500 Millionen Euro in Europa.

