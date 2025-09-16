HKC Group setzt auf der IFA 2025 neue Maßstäbe: QD-OLED, Mini-LED und 750Hz im Fokus

Auf der diesjährigen IFA in Berlin rückte die chinesische HKC Group mit ihren Marken KOORUI, HKC und ANTGAMER ins internationale Rampenlicht. Mit gleich drei Weltpremieren will der Display-Hersteller sein Innovationspotenzial im Office-, Kreativ- und Esports-Segment unter Beweis stellen.

Besonderes Aufsehen erregte der KOORUI S4941XO, ein 49-Zoll-QD-OLED-Ultra-Wide-Monitor mit 240Hz Bildwiederholrate und einer Reaktionszeit von nur 0,03 Millisekunden. Dank 32:9-Seitenverhältnis ersetzt er problemlos Dual-Monitor-Setups und richtet sich sowohl an ambitionierte Gamer als auch an Nutzer, die Wert auf produktives Multitasking legen. Mit HDR True Black 400, 98 Prozent DCI-P3 und 90 Watt USB-C-Power-Delivery liefert das Modell kinoreife Bilder bei gleichzeitiger Alltagstauglichkeit.

Noch ambitionierter präsentiert sich das HKC G32M12Max, das neue Mini-LED-Flaggschiff. Mit über 10.000 Dimming-Zonen, HDR1400-Zertifizierung und 2100 Nits Spitzenhelligkeit positioniert es sich klar vor etablierten Konkurrenzmodellen wie Samsungs Odyssey Neo G8 oder dem ASUS ROG Swift PG32UQX. Ausgestattet mit UHD-Auflösung, 240Hz, HDMI 2.1, DP 1.4 und USB-C (90W) richtet sich das Display nicht nur an Gamer, sondern auch an Kreativprofis, die präzise Farb- und Lichtdarstellung benötigen.

Für die Esports-Community markiert die Submarke ANTGAMER einen Meilenstein: Der ANTGAMER ANT257PF ist der weltweit erste in Serie produzierte Monitor mit 750Hz Bildwiederholrate. Entwickelt für Profi-Spieler und Turnierumgebungen, soll er eine bislang unerreichte Flüssigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit ermöglichen. „Born from Gamers, Empowering Gamers“ – das Markencredo spiegelt sich in der Mission wider, physische und mentale Höchstleistungen im Wettkampf zu fördern.

„Mit dem Start von HKC und ANTGAMER sowie unseren drei Weltpremieren auf der IFA 2025 setzen wir neue globale Maßstäbe für Gaming- und Kreativ-Displays“, erklärte Hunter Liao, Marketing Head der HKC Group. „Unsere Mission ist es, Spitzentechnologie einer breiten Community zugänglich zu machen – von Profis und Esports-Spielern bis hin zu Kreativen weltweit.“

Mit dieser Produktoffensive unterstreicht HKC seinen Anspruch, aus der Nische heraus in den globalen Wettbewerb der führenden Display-Hersteller einzutreten – und das mit Angeboten, die technologische Spitzenwerte zu einem vergleichsweise breiteren Markt zugänglich machen.

Die HKC Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Display-Technologie, das fortschrittliche Forschung und Entwicklung, Großserienfertigung und den Betrieb mehrerer Marken unter einem Dach vereint.

Mit den Marken HKC, KOORUI und ANTGAMER liefert die Gruppe innovative Monitore für vielfältige Anwender weltweit und hat es sich zur Aufgabe gemacht, leistungsstarke Displays für alle zugänglich zu machen.

