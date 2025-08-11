Hitzewelle in Europa – So kommen Urlaubsreisende sicher und entspannt ans Ziel

Autofahrten während Hitzewellen ist in Europa eine häufig unterschätzte Gefahr für Autofahrer:innen. Studien zeigen, dass das Unfallrisiko bei Temperaturen über 30 °C um 10 bis 15 Prozent ansteigt. 1) Die Sommerhitze beeinträchtigt die Konzentration der Fahrer:innen erheblich. Bereits bei Außentemperaturen um 28 Grad steigt das Thermometer in stehenden Autos nach zehn Minuten auf 38 Grad und nach 20 Minuten bereits auf bis zu 45 Grad. 2) Selbst leicht geöffnete Fenster helfen kaum, dieser Erhitzung entgegenzuwirken.

Zusätzlich leidet die Straßeninfrastruktur unter der intensiven Sonneneinstrahlung. Asphalt kann bei Sommerhitze weich werden, sich verformen oder gar aufplatzen, was vor allem für Motorradfahrer eine schlecht im Voraus erkennbare Gefahr darstellt. Die Schäden führen zu abrupten Ausweich- oder Bremsmanövern, die das Unfallrisiko erhöhen. Auch die Reifen werden durch Hitze stark beansprucht: Zum einen steigt der Luftdruck, zum anderen verschleißen sie auf aufgeweichtem Asphalt schneller, was die Gefahr von Reifenpannen oder sogar Reifenplatzern deutlich steigert.

Damit Sommerurlauber sicher ans Ziel kommen, haben die Mobility-Experten von maut1.de wichtige Auto-Reise-Tipps zusammengetragen:

– Das Auto vor Start – wenn möglich – im Schatten parken oder mit einem Thermo-Scheibenschutz vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

– Es empfiehlt sich, die Reisezeit auf die kühleren Nacht- und Morgenstunden zu legen.

– Ein gründlicher Fahrzeugcheck vor der Abfahrt – inklusive Kontrolle von Kühlflüssigkeit, Reifendruck, Profiltiefe und Klimaanlage – kann Pannen und Schäden verhindern.

– Vor Fahrtbeginn sollte das Fahrzeug gründlich durchgelüftet werden, bevor die Klimaanlage eingeschaltet wird; während der Fahrt sollten die Fenster geschlossen bleiben, um die Kühlung zu optimieren.

– Ein Temperaturunterschied von mehr als 6°C zur Außentemperatur kann Kreislaufprobleme verursachen. Also lieber moderat kühlen – angenehm statt arktisch.

– Gerade in den Sommermonaten ist mit Staus und langen Wartezeiten an Mautstationen zu rechnen, die bei großer Hitze zu einer zusätzlichen Belastung werden können. Die Nutzung von Mautboxen bietet hier einen deutlichen Vorteil, da sie eine schnellere Passage ermöglichen.

– Regelmäßige Pausen und ausreichend Wasser sind ebenso wichtig, um Ermüdung vorzubeugen. Rastplätze mit Schatten oder kleiner Grünfläche können vorab recherchiert werden. Lieber fünf Minuten länger fahren als zehn Minuten in der Hitze stehen.

– Und ganz wichtig: Kinder und Tiere dürfen niemals allein im Auto zurückgelassen werden, auch nicht für kurze Stopps!

1) Statistics Austria: https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2024/07/20240710UnfaelleHitze.pdf

2) ADAC e. V.

Über die maut1 GmbH

maut1.de ist ein Mobility-Tech-Startup, welches elektronische Mauterfassungsgeräte zur kontaktlosen Mautabwicklung in verschiedenen Ländern wie Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und für große Fahrzeuge über 3 Meter Höhe auch für Österreich anbietet. Für die Nutzer von Mautboxen gibt es reservierte Fahrspuren, die für manuelle Zahler (Bargeld/Kreditkarte) nicht nutzbar sind, wodurch sich pro Mautstation bis zu 45 Minuten an Wartezeit einsparen lassen. Dadurch wird jede Durchfahrt durch die Mautstation deutlich komfortabler. Mithilfe der Mautbox werden zudem Emissionen reduziert, da der Verkehrsfluss an den Mautstationen verbessert wird und weniger Stop-and-Go, sowie Staus an den Mautstationen entstehen.

Mit seinen über 150.000 aktiven Kunden hat sich maut1.de im Raum DACH und BeNeLux fest am Markt etabliert. Zu den Partnern von maut1.de gehören Branchengrößen wie z.B. der ADAC, ÖAMTC, ANWB, oder APCOA.

Mit neuen digitalen Services wie dem Parkservice per Kennzeichenerkennung entwickelt sich maut1.de zu einer ganzheitlichen Mobilitätsplattform für digitale Services im Individualverkehr weiter.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.maut1.de/

